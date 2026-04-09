Hong Kong confisca más de 10 mil camisetas falsas

Las autoridades aduaneras de Hong Kong intensifican los operativos especiales a dos meses del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Las autoridades aduaneras de Hong Kong anunciaron este jueves un nuevo golpe al negocio de las imitaciones deportivas con la intervención de unas 10 mil equiparaciones de futbol apócrifas en una operación especial, a dos meses del comienzo del Mundial de 2026.

El dispositivo, bautizado 'Dawnbreaker', se desarrolló del 9 al 27 de marzo, puso el foco en el examen de cargamentos en tránsito y repartos dentro del territorio, y permitió inmovilizar mercancía sospechosa por un valor total de 64 millones de dólares hongkoneses (8,16 millones de dólares estadounidenses -más de 61 millones de quetzales-).

El balance global incluye cerca de 110 mil artículos presuntamente irregulares, desde prendas y colonias hasta auriculares y teléfonos, lo que retrata la versatilidad de las redes dedicadas a la piratería de marca.

Dentro de ese conjunto, la indumentaria futbolística ocupó un capítulo propio. Según el comunicado oficial, las camisetas, tasadas en unos 4 millones de dólares hongkoneses (510 mil dólares -unos 3 millones 896 mil 824 quetzales-), reproducían escudos, tipografías y diseños asociados a selecciones que competirán en la próxima Copa del Mundo, que comienza el próximo 11 de junio en Ciudad de México.

La similitud visual con las originales, según las autoridades, buscaba aprovechar el tirón del gran escaparate del deporte rey para colocar producto no oficial entre la afición.

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Principales destinos

Los principales destinos detectados para esas remesas fueron mercados de Sudamérica y África, una ruta que, de acuerdo con los investigadores, se apoya en el transbordo para diluir el rastro logístico.

"Las organizaciones delictivas aprovecharon el interés que genera el Mundial para abastecer la demanda de los aficionados mediante el uso del transbordo de estas falsificaciones", explicó el inspector Yeung Tit-fung, de la sección transnacional de propiedad intelectual.

El operativo también identificó como enclaves recurrentes ciertos recintos de manipulación de carga situados en los Nuevos Territorios, señalados por su utilidad para consolidar paquetes, reetiquetar envíos y redistribuir lotes.

Como resultado, se abrieron 37 expedientes y se practicaron tres detenciones de sospechosos de entre 25 y 56 años por supuesta vulneración de la Ordenanza de Descripciones Comerciales.

Las pesquisas continúan con el objetivo de localizar a los responsables y desarticular las estructuras que, en vísperas de grandes torneos, elevan su producción para alimentar la demanda y causar pérdidas a federaciones, clubes y titulares de derechos.

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*Información EFE.

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