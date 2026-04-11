El moderno estadio de San Francisco para el Mundial 2026

Casa de los San Francisco 49ers desde 2014, el Levi's Stadium destaca por su infraestructura avanzada, su versatilidad y su presencia constante en eventos deportivos globales.

El Levi's Stadium es uno de los recintos deportivos más modernos y emblemáticos de Estados Unidos, elegido como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ubicado en el corazón de Silicon Valley, este estadio fue inaugurado el 17 de julio de 2014 tras iniciar su construcción en 2012, como reemplazo del antiguo Candlestick Park. Es propiedad de la franquicia de la NFL San Francisco 49ers, que lo utiliza como su casa desde su apertura. Con un costo cercano a los 1,300 millones de dólares, el recinto representa un salto hacia la innovación en infraestructura deportiva moderna.

En cuanto a su infraestructura, el Levi’s Stadium cuenta con una capacidad base de aproximadamente 68,500 espectadores, ampliable a más de 70,000 en eventos de gran magnitud. Su diseño arquitectónico abierto, junto con su certificación ambiental LEED Gold, lo posiciona como uno de los estadios más sostenibles del mundo. Además, incorpora tecnología de vanguardia como conexión Wi-Fi de alta densidad, pantallas gigantes y sistemas digitales para mejorar la experiencia del aficionado. Su ubicación estratégica y su carácter multifuncional lo convierten en un escenario ideal tanto para el deporte como para espectáculos masivos.

Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers - 49ers

Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers

A lo largo de su historia, el estadio ha albergado eventos de talla internacional, entre ellos el Super Bowl 50 y el Super Bowl LX, este último con victoria de los Seattle Seahawks sobre los New England Patriots. También ha sido sede de WrestleMania 31, la Copa América Centenario, partidos de la Copa Oro y encuentros internacionales de fútbol, consolidándose como un recinto versátil y de alcance global.

En el Mundial de 2026, albergará varios partidos de fase de grupos y rondas eliminatorias, bajo la denominación oficial de "San Francisco Bay Area", siguiendo los criterios de la FIFA.

Como curiosidad, el Levi’s Stadium destaca por su enfoque en la sostenibilidad, ya que utiliza paneles solares y sistemas de ahorro energético que reducen su impacto ambiental. Asimismo, su diseño prioriza la cercanía del público al terreno de juego, generando una atmósfera más intensa para los eventos. Aunque se asocia con San Francisco por razones comerciales y deportivas, en realidad se encuentra en Santa Clara, lo que refleja la integración metropolitana de la región. Con su papel protagónico en el Mundial 2026 y eventos de élite, el estadio reafirma su estatus como uno de los epicentros del espectáculo deportivo contemporáneo.

Levi's Stadium, inaugurado en agosto de 2014, tomada el 7 de febrero de 2016 durante la celebración de la edición L del Super Bowl. - EFE

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