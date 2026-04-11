HRW denuncia carencias en derechos humanos en Mundial 2026

La ONG advierte que varias sedes del Mundial 2026 carecen de planes adecuados de derechos humanos, lo que podría exponer a migrantes, periodistas y aficionados a distintos riesgos.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha encendido las alarmas de cara al Copa Mundial de la FIFA 2026 al denunciar la falta de planes sólidos en materia de derechos humanos en varias de las ciudades anfitrionas. Según la entidad, esta situación podría derivar en un torneo empañado por la exclusión, el temor y posibles abusos hacia distintos sectores de la población. La advertencia surge en un contexto en el que la organización considera que no se han tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de jugadores, aficionados y trabajadores.

En su informe, HRW señala que la mayoría de los comités organizadores locales no han presentado los planes exigidos por la FIFA, o bien han elaborado documentos que no abordan de manera adecuada los riesgos asociados al evento. Entre las principales preocupaciones destacan la situación de las personas migrantes, la comunidad LGTB y los periodistas, quienes podrían enfrentar escenarios adversos durante el desarrollo del torneo. La organización enfatiza que estos planes deben ser específicos para cada ciudad y elaborados en conjunto con autoridades locales y comunidades afectadas.

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De las 16 sedes previstas para el Mundial, solo cuatro —Atlanta, Dallas, Houston y Vancouver— han publicado sus estrategias de derechos humanos. En contraste, otras ciudades clave como Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Miami y Boston aún no han presentado documentos al respecto. HRW considera que esta falta de transparencia y planificación representa un incumplimiento de los compromisos asumidos bajo el marco de derechos humanos promovido por la FIFA, lo que genera incertidumbre sobre la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

Asimismo, la organización advierte sobre el impacto de las políticas migratorias en Estados Unidos, señalando que entre enero de 2025 y marzo de 2026 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas realizó al menos 167.000 arrestos en ciudades sede.

Para HRW, este dato evidencia el riesgo de operativos migratorios durante el torneo, lo que podría afectar especialmente a trabajadores migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Ante este panorama, la ONG insta a la FIFA y a los comités locales a publicar de forma urgente planes integrales que garanticen la protección de todos los involucrados y eviten que el Mundial se desarrolle bajo un clima de vulnerabilidad e incertidumbre.

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