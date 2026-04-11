Mundial 2026: Así es el Hard Rock Stadium, ubicado en Miami

Con más de tres décadas de historia, el Hard Rock Stadium es un recinto clave en Miami Gardens, con aforo para 65 mil aficionados y sede del Mundial 2026.

El Hard Rock Stadium es uno de los escenarios más destacados que formarán parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ubicado en Miami Gardens, este estadio fue inaugurado en 1987 tras iniciar su construcción en 1985, convirtiéndose desde entonces en un recinto emblemático del deporte estadounidense. Con una capacidad cercana a los 65 mil espectadores, ha sido la casa de los Miami Dolphins y de los Miami Hurricanes, consolidándose como un espacio multifuncional de gran relevancia.

A lo largo de su historia, el estadio ha experimentado diversas transformaciones y cambios de nombre. Inicialmente conocido como Joe Robbie Stadium, pasó por varias denominaciones hasta adoptar su nombre actual en 2016, tras un acuerdo de patrocinio con la marca Hard Rock. En cuanto a su propiedad, pertenece al empresario Stephen M. Ross, quien también es dueño de los Dolphins. Entre 2015 y 2016, el recinto fue objeto de una profunda remodelación valorada en más de 350 millones de dólares, que incluyó la instalación de una cubierta para proteger a los aficionados, mejoras tecnológicas y la modernización de sus instalaciones.

Hard Rock Stadium de Miami fue uno de los escenarios deportivos del Mundial de Clubes 2025 - Redes sociales

Miami cuenta con un estadio moderno para el Mundial 2026

El Hard Rock Stadium ha sido sede de numerosos eventos de talla mundial, lo que refuerza su prestigio internacional. Ha albergado seis ediciones del Super Bowl, finales universitarias, partidos de béisbol de la Serie Mundial y eventos de entretenimiento masivo como WrestleMania. Además, en el ámbito futbolístico ha recibido torneos como la Copa América 2024, incluyendo su final, y encuentros del Mundial de Clubes de la FIFA 2025, lo que demuestra su capacidad para acoger competiciones de élite.

De cara al Mundial de 2026, el estadio será identificado oficialmente como "Miami Stadium", siguiendo las normas de neutralidad comercial de la FIFA durante el torneo. Está previsto que reciba varios partidos, incluyendo encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias, lo que lo convierte en una de las sedes clave del certamen.

Su infraestructura moderna, sumada a su historial de grandes eventos, lo posiciona como un escenario ideal para uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, consolidando a Miami como un punto estratégico en el mapa futbolístico mundial.

El Hard Rock Stadium, en Miami, fue el escenario del partido entre Argentina y Colombia por la final de la Copa América - Hard Rock Stadium

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