¿Por qué la FIFA prohíbe patrocinadores en selecciones?

La ausencia de publicidad en selecciones responde a normas de la FIFA que priorizan la representación nacional y controlan los derechos comerciales globales.

Las selecciones nacionales de fútbol mantienen una diferencia fundamental con los clubes: no pueden portar patrocinadores comerciales en sus camisetas durante partidos oficiales. Esta restricción responde a una normativa clara establecida por la FIFA, cuyo objetivo es preservar la esencia representativa del uniforme nacional. A diferencia de los equipos de liga, donde la camiseta funciona como un espacio publicitario, en el ámbito de selecciones se prioriza el valor simbólico del escudo y los colores patrios, elementos que conectan directamente con la identidad de un país.

La reglamentación vigente prohíbe de manera estricta la inclusión de publicidad en las prendas de juego durante competiciones oficiales. Únicamente se permite la presencia del escudo de la federación, el logotipo del fabricante y, en algunos casos, los parches oficiales del torneo correspondiente. Esta medida busca evitar la saturación comercial y garantizar una presentación uniforme en los torneos internacionales, reforzando la idea de que el fútbol de selecciones trasciende lo meramente comercial.

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¿Por qué hace esto la FIFA?

Otro factor clave es el modelo de negocio centralizado que maneja la FIFA. La organización vende los derechos de patrocinio de sus torneos, como el Mundial, en paquetes exclusivos para marcas globales. Permitir que cada selección incluya sus propios patrocinadores generaría conflictos de intereses entre empresas competidoras. Por ejemplo, sería problemático que una marca patrocinadora oficial del torneo comparta visibilidad con otra rival presente en la camiseta de un equipo nacional. Para evitar estas situaciones, la FIFA mantiene un control total sobre la exposición comercial durante sus competiciones.

A cambio de esta limitación, la FIFA distribuye parte de los ingresos obtenidos por patrocinio entre las federaciones nacionales, lo que contribuye a su sostenibilidad económica. Cabe destacar que esta prohibición aplica únicamente al uniforme de juego en partidos oficiales, ya que las selecciones sí pueden incluir patrocinadores en la indumentaria de entrenamiento o en otros contextos no competitivos.

En definitiva, la ausencia de publicidad en las camisetas refuerza la idea de que las selecciones representan algo más que un equipo: son un símbolo nacional que busca mantenerse libre de la comercialización directa en el terreno de juego.

Vinícius Jr., seleccionado de Brasil durante la Copa América 2024 - instagram @vinijr

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