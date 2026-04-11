Roberto Cejas, hombre que cargó a Maradona en Mundial 1986

La imagen es histórica e icónica, pero esta es la verdad detrás de aquel momento que quedó plasmado en una fotografía.

En la final del Mundial de la FIFA México 1986, hay una imagen épica: Diego Maradona levantando la Copa del Mundo encima de los hombros de un sujeto, pero quién fue el hombre que levantó al campeón del mundo. La repuesta es Roberto Cejas, un aficionado argentino que llegó a la Ciudad de México a pocas horas de la final y logró burlar a la seguridad en el estadio Azteca para posteriormente levantar en hombros al astro del futbol mundial, Maradona, y dejar una fotografía memorable en la historia de las Copas del Mundo.

Roberto Cejas nació y creció en la ciudad de Santa Fe, Argentina. Era un apasionado seguidor de la Selección Argentina. Para el año 1986, Cejas trabajaba en una empresa metalúrgica. Tenía en ese entonces 29 años.

Cejas decidió viajar de Argentina a México tras la victoria de la "Albiceleste" sobre Bélgica en semifinales del Mundial 1986. Les prometió a sus compañeros de trabajo que iría a ver la final y cumplió.

Viajó un día antes de la final. Llegó el sábado en la tarde a la Ciudad de México, y tras solventar una serie de inconvenientes relacionados con el ingreso al estadio Azteca, Roberto Cejas logró su primer cometido, estar en la gran final del Mundial, donde Argentina buscaba ante Alemania su segunda Copa del Mundo. Cejas no tenía boleto, pero al encontrarse con unos amigos logró ingresar al escenario deportivo tras sobornar a un cuidador de taquilla.

México 86: El Mundial de Diego Armando Maradona En cuartos de final, el astro argentino fue noticia con dos goles: “La mano de Dios” y el “Barrilete Cósmico”.

El momento de la invasión y la fotografía

Roberto Cejas se ubicó detrás del arco donde José Luis Brown marcó el 1-0. Al finalizar el partido (Argentina 3-2 Alemania), miles de hinchas invadieron el campo. Roberto había llevado una peluca celeste y blanca para poder reconocerse después en los videos.

Saltó el foso, entró a la cancha y, mientras los jugadores daban la vuelta olímpica, se acercó. Maradona se frenó frente a él, lo miró y, sin palabras, Roberto se agachó. Diego se subió a sus hombros con la Copa del Mundo en las manos.

Roberto cargó a Diego casi media vuelta olímpica. No veía nada por los fotógrafos y flashes, pero Diego lo guiaba con las piernas. Esa imagen se convirtió en una de las fotos más icónicas del futbol argentino y mundial.

Después del momento, le pidió a Maradona un botín como recuerdo, pero Diego le dijo que no, porque eran para su mamá.

Años después, aquella foto fue icónica. Diego Maradona se lo encontró a los años gracias a un programa deportivo.

El final de la historia terminó con un abrazo en el cielo: Diego Maradona murió un 25 de noviembre de 2020 y Roberto Cejas un 20 de octubre de 2025.

@santi.sciola El hombre al que una promesa y dos goles de Maradona le cambiaron la vida ♬ sonido original - Santi Sciola

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