Las camisetas más populares rumbo al Mundial 2026

Un reciente estudio revela el auge de las camisetas del Mundial 2026, con un aumento del 638% en búsquedas y altos niveles de interacción y ventas en plataformas digitales.
A escasos del Mundial 2026, la emoción no solo crece por lo que ocurrirá en la cancha, sino también por las camisetas que vestirán las selecciones nacionales. Las principales marcas deportivas ya han revelado sus nuevas equipaciones, apostando por una mezcla de tradición, innovación y elementos culturales que han captado la atención de millones de aficionados alrededor del mundo. Este fenómeno no es menor: en países como España, las búsquedas en Google relacionadas con camisetas del Mundial han aumentado un 638%, reflejando el enorme interés por conocer y adquirir estos diseños.
En este contexto, JD Sports analizó un total de 54 equipaciones nacionales utilizando datos de Google, eBay y TikTok para determinar cuáles son las camisetas más populares de cara al torneo. El estudio combina volumen de búsquedas, crecimiento interanual e interacción en plataformas digitales, lo que permite tener una visión clara de las preferencias globales de los aficionados en la antesala del evento deportivo más importante del planeta.
¿Cuáles son las camisetas más buscadas del Mundial 2026?
La camiseta de Brasil, diseñada por Nike, encabeza el ranking con una puntuación de 96,8 sobre 100, impulsada por un crecimiento interanual del 234% en búsquedas y una fuerte presencia en TikTok. Su clásico color amarillo con detalles verdes continúa siendo uno de los diseños más reconocibles del fútbol mundial, combinando historia y vigencia. Además, para este Mundial destaca la colaboración con Jordan Brand en la equipación visitante, una apuesta innovadora que añade atractivo mediático.
En la segunda posición se encuentra Portugal, con una camiseta desarrollada por Puma que respeta su identidad tradicional, pero incorpora un estilo moderno que ha generado gran impacto en redes sociales. Parte de este interés también está vinculado a la posible última participación mundialista de Cristiano Ronaldo, lo que añade un componente emocional.
Japón completa el podio con su equipación de Adidas, destacada por su diseño inspirado en valores culturales como la unidad y la serenidad, y por un crecimiento significativo en el interés global.
Argentina y España cierran el top cinco con propuestas que equilibran tradición e innovación. La albiceleste mantiene su identidad visual histórica, mientras que España apuesta por un diseño local clásico y una camiseta visitante con elementos artísticos inspirados en su patrimonio cultural. En el resto del top 10 también aparecen selecciones como Colombia, Alemania y México, cuyos diseños, junto con el peso histórico de sus equipos, continúan atrayendo la atención de los aficionados. Jugadores como Lionel Messi, Luis Díaz y Guillermo Ochoa contribuyen a amplificar la visibilidad de estas camisetas a nivel global.
|Puesto
|País
|Marca
|Búsquedas mensuales (Google)
|Crecimiento interanual
|Ventas mensuales (eBay)
|Ventas mensuales (TikTok)
|Puntuación
|1
|Brasil
|Nike
|60,500
|234%
|5,500
|40,200
|96.8
|2
|Portugal
|Puma
|40,500
|174%
|3,700
|26,900
|92.7
|3
|Japón
|adidas
|22,200
|174%
|2,000
|14,700
|90.5
|4
|Argentina
|adidas
|49,500
|83%
|4,500
|32,900
|86.4
|5
|España
|adidas
|14,800
|175%
|1,600
|12,000
|85.1
|6
|Colombia
|adidas
|18,100
|124%
|1,600
|12,000
|84.6
|7
|Alemania
|adidas
|18,100
|83%
|1,600
|12,000
|77.8
|8
|México
|adidas
|90,500
|50%
|1,600
|12,000
|77.4
|9
|Jamaica
|adidas
|6,600
|831%
|600
|4,400
|75.1
|10
|Francia
|Nike
|14,800
|83%
|1,300
|9,800
|74.6
|11
|Italia
|adidas
|18,100
|22%
|2,000
|14,700
|73.8
|12
|Marruecos
|Puma
|6,600
|238%
|600
|4,400
|73.7
|13
|Ghana
|Puma
|6,600
|235%
|600
|4,400
|73.3
|14
|Canadá
|Nike
|5,400
|403%
|490
|3,600
|72.9
|15
|EE. UU.
|Nike
|9,900
|83%
|900
|6,600
|72.0