Las camisetas más populares rumbo al Mundial 2026

Un reciente estudio revela el auge de las camisetas del Mundial 2026, con un aumento del 638% en búsquedas y altos niveles de interacción y ventas en plataformas digitales.

A escasos del Mundial 2026, la emoción no solo crece por lo que ocurrirá en la cancha, sino también por las camisetas que vestirán las selecciones nacionales. Las principales marcas deportivas ya han revelado sus nuevas equipaciones, apostando por una mezcla de tradición, innovación y elementos culturales que han captado la atención de millones de aficionados alrededor del mundo. Este fenómeno no es menor: en países como España, las búsquedas en Google relacionadas con camisetas del Mundial han aumentado un 638%, reflejando el enorme interés por conocer y adquirir estos diseños.

En este contexto, JD Sports analizó un total de 54 equipaciones nacionales utilizando datos de Google, eBay y TikTok para determinar cuáles son las camisetas más populares de cara al torneo. El estudio combina volumen de búsquedas, crecimiento interanual e interacción en plataformas digitales, lo que permite tener una visión clara de las preferencias globales de los aficionados en la antesala del evento deportivo más importante del planeta.

Camiseta de Brasil para el Mundial 2026 de la FIFA - RR.SS.

¿Cuáles son las camisetas más buscadas del Mundial 2026?

La camiseta de Brasil, diseñada por Nike, encabeza el ranking con una puntuación de 96,8 sobre 100, impulsada por un crecimiento interanual del 234% en búsquedas y una fuerte presencia en TikTok. Su clásico color amarillo con detalles verdes continúa siendo uno de los diseños más reconocibles del fútbol mundial, combinando historia y vigencia. Además, para este Mundial destaca la colaboración con Jordan Brand en la equipación visitante, una apuesta innovadora que añade atractivo mediático.

En la segunda posición se encuentra Portugal, con una camiseta desarrollada por Puma que respeta su identidad tradicional, pero incorpora un estilo moderno que ha generado gran impacto en redes sociales. Parte de este interés también está vinculado a la posible última participación mundialista de Cristiano Ronaldo, lo que añade un componente emocional.

Japón completa el podio con su equipación de Adidas, destacada por su diseño inspirado en valores culturales como la unidad y la serenidad, y por un crecimiento significativo en el interés global.

Argentina y España cierran el top cinco con propuestas que equilibran tradición e innovación. La albiceleste mantiene su identidad visual histórica, mientras que España apuesta por un diseño local clásico y una camiseta visitante con elementos artísticos inspirados en su patrimonio cultural. En el resto del top 10 también aparecen selecciones como Colombia, Alemania y México, cuyos diseños, junto con el peso histórico de sus equipos, continúan atrayendo la atención de los aficionados. Jugadores como Lionel Messi, Luis Díaz y Guillermo Ochoa contribuyen a amplificar la visibilidad de estas camisetas a nivel global.

Argentina presenta su camiseta para el Mundial 2026 - Adidas Football

Puesto País Marca Búsquedas mensuales (Google) Crecimiento interanual Ventas mensuales (eBay) Ventas mensuales (TikTok) Puntuación 1 Brasil Nike 60,500 234% 5,500 40,200 96.8 2 Portugal Puma 40,500 174% 3,700 26,900 92.7 3 Japón adidas 22,200 174% 2,000 14,700 90.5 4 Argentina adidas 49,500 83% 4,500 32,900 86.4 5 España adidas 14,800 175% 1,600 12,000 85.1 6 Colombia adidas 18,100 124% 1,600 12,000 84.6 7 Alemania adidas 18,100 83% 1,600 12,000 77.8 8 México adidas 90,500 50% 1,600 12,000 77.4 9 Jamaica adidas 6,600 831% 600 4,400 75.1 10 Francia Nike 14,800 83% 1,300 9,800 74.6 11 Italia adidas 18,100 22% 2,000 14,700 73.8 12 Marruecos Puma 6,600 238% 600 4,400 73.7 13 Ghana Puma 6,600 235% 600 4,400 73.3 14 Canadá Nike 5,400 403% 490 3,600 72.9 15 EE. UU. Nike 9,900 83% 900 6,600 72.0

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