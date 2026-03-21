 Brasil presenta su camiseta para la Copa del Mundo 2026
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Brasil presenta su camiseta para la Copa del Mundo 2026

La camiseta toma como referencia el uniforme del Mundial 1970, evocando la grandeza del Brasil que conquistó el mundo con su fútbol inolvidable.

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Brasil presenta su camiseta para la Copa del Mundo 2026 - Footy Headlines
Brasil presenta su camiseta para la Copa del Mundo 2026 / FOTO: FootyHeadlines

La selección de Brasil ha revelado oficialmente su nueva camiseta titular para el Mundial de 2026, generando gran expectativa entre aficionados y expertos del fútbol. Presentada este sábado por la marca Nike, la indumentaria será utilizada en la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Este lanzamiento llega pocos días después de la presentación de la camiseta alternativa, desarrollada en colaboración con la marca Jordan, marcando un hito al ser la primera selección de fútbol en asociarse con el icónico sello ligado al baloncesto.

La nueva camiseta local mantiene la esencia clásica que ha caracterizado históricamente a la ‘Canarinha’. Predomina el tradicional amarillo canario, acompañado por detalles en dos tonos de azul que aportan frescura y dinamismo al diseño. Uno de los aspectos más llamativos es el patrón geométrico inspirado en una versión distorsionada de la bandera de Brasil, que añade un toque moderno sin perder la identidad nacional que distingue al equipo.

Brasil en busca del 'hexa'

Otro de los elementos que ha captado la atención es el rediseño del cuello. Nike ha optado por una forma redondeada con una ligera muesca en la parte frontal, un detalle sutil que aporta elegancia y diferenciación. Esta estética, junto con el resto del conjunto, rinde homenaje a la histórica camiseta utilizada por Brasil en el Mundial de 1970, una referencia inevitable al recordar una de las selecciones más brillantes de todos los tiempos.

El uniforme se completa con pantalones cortos azules que armonizan perfectamente con la camiseta, manteniendo coherencia en los paneles y detalles del diseño. Disponible desde este mismo mes de marzo, esta nueva equipación no solo busca conquistar en lo deportivo, sino también en lo estético, conectando tradición y modernidad en una prenda que ya empieza a ilusionar a millones de seguidores alrededor del mundo.

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Camiseta de Brasil para el Mundial 2026 de la FIFA - RR.SS.

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