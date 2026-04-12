Las curiosidades que hacen único al Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 deja datos llamativos: partidos que se repiten tras décadas, selecciones nuevas y combinaciones nunca antes vistas.

El Mundial 2026 promete ser una edición histórica no solo por su formato ampliado y sus múltiples sedes en Norteamérica, sino también por las sorprendentes coincidencias, reencuentros y datos inéditos que han dejado sus grupos. A medida que se acerca el torneo, comienzan a surgir curiosidades que conectan el pasado con el presente, recordando que la Copa del Mundo siempre guarda espacio para la memoria, la estadística y lo inesperado.

Desde duelos que no se repetían desde la primera edición hasta reediciones de partidos icónicos, la fase de grupos ofrece una narrativa rica en historia y simbolismo. Equipos tradicionales, selecciones emergentes y campeones del mundo protagonizan cruces que invitan a mirar atrás mientras se escribe un nuevo capítulo del fútbol global.

El presidente de la FIFA, Giani Infantino, con el balón Trionda - EFE

Curiosidades del Mundial 2026

El partido inaugural será México vs Sudáfrica en territorio mexicano, invirtiendo lo ocurrido en 2010, cuando ambos abrieron el torneo en suelo sudafricano. Es la primera vez que se repite este cruce en un debut mundialista con sedes invertidas.

Estados Unidos y Paraguay volverán a enfrentarse en un Mundial por primera vez desde 1930, cuando coincidieron en la edición inaugural del torneo.

Francia y Senegal reeditarán el duelo inaugural de 2002, cuando los africanos sorprendieron al mundo venciendo 1-0 al entonces campeón vigente.

El grupo H será el único con dos campeones del mundo: España y Uruguay, que ya se enfrentaron en 1950 (2-2) y 1990 (0-0), ambos empates.

Argentina tendrá un grupo completamente inédito en su historia mundialista, enfrentando por primera vez a Argelia, Austria y Jordania, siendo este último debutante absoluto.

Escocia volverá a cruzarse con Brasil como cabeza de serie, algo que ha ocurrido en cuatro de los últimos cinco mundiales: 1982, 1990, 1998 y ahora 2026.

El grupo C guarda un notable parecido con el grupo A de 1998, ya que Brasil, Marruecos y Escocia repiten presencia, aunque Haití reemplaza a Noruega.

Bélgica será el único cabeza de serie que no enfrentará ni a selecciones sudamericanas ni europeas en la fase de grupos.

México cerrará su grupo ante República Checa, evocando su primera victoria mundialista en 1962 frente a Checoslovaquia, antecedente histórico reconocido por la FIFA.

El grupo B destaca por su falta de historial: Qatar y Bosnia-Herzegovina solo han disputado un Mundial, Canadá apenas dos, y ninguno de sus integrantes ha alcanzado semifinales. Suiza, el más experimentado, solo ha llegado a cuartos de final.

La mayor diferencia en el ranking FIFA entre rivales la protagonizan Brasil (5°) y Haití (84°), marcando un amplio contraste competitivo.

Países Bajos y Suecia se medirán por primera vez desde 1974, en un partido recordado por el icónico "Giro de Cruyff", una de las jugadas más célebres en la historia del fútbol.

Inglaterra y Croacia volverán a verse las caras tras la semifinal del Mundial de 2018, mientras que Panamá repetirá enfrentamiento ante Inglaterra en su segunda participación mundialista.

El único antecedente en el grupo J es el Austria vs Argelia de 1982, un duelo que forma parte del recordado y polémico Grupo 2 en España.

Los grupos G y K serán completamente inéditos en términos de enfrentamientos mundialistas: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda, así como Portugal, Congo, Uzbekistán y Colombia, nunca se han enfrentado entre sí en Copas del Mundo.

Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - EFE

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