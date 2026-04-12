Mundial 2026: Conociendo el Gillette Stadium

Con capacidad para más de 60 mil espectadores, el Gillette Stadium será sede del Mundial 2026 y pasará a llamarse "Boston Stadium" durante el torneo.

El Gillette Stadium se ha consolidado como uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos y será una de las sedes del Mundial de 2026. Ubicado en la localidad de Foxborough, a unos 35 kilómetros de Boston, este estadio multiuso fue inaugurado en 2002 como reemplazo del antiguo Foxboro Stadium, marcando una nueva era para el deporte en la región. Su construcción, iniciada en el año 2000, tuvo un costo cercano a los 325 millones de dólares y fue financiada de forma privada, un caso poco habitual en el deporte profesional estadounidense.

Desde su apertura, el estadio es la casa de dos equipos de primer nivel: los New England Patriots de la NFL y el New England Revolution de la MLS. Ambos pertenecen al Kraft Group, conglomerado liderado por el empresario Robert Kraft, quien también es dueño de las franquicias. Con una capacidad que ronda los 64,000 espectadores —y que se ajustará a unos 65,000 para la Copa del Mundo—, el estadio ha sido escenario de múltiples eventos internacionales, incluidos partidos de la Copa Oro y del Mundial Femenino de 2003.

Gillette Stadium, casa de los New England Patriots - Gillette Stadium

Gillette Stadium, un estadio icónico para el Mundial 2026

De cara al Copa Mundial de la FIFA 2026, el recinto vivirá una transformación simbólica: debido a las normas de patrocinio de FIFA, será rebautizado como "Boston Stadium" durante el torneo. Allí se disputarán siete partidos, entre ellos encuentros de fase de grupos, una ronda de eliminación directa y un partido de cuartos de final. Este detalle refleja una práctica habitual en los mundiales, donde se eliminan nombres comerciales para dar neutralidad a las sedes.

Más allá del fútbol y el fútbol americano, el Gillette Stadium destaca por elementos arquitectónicos únicos, como su icónico faro de más de 20 pisos con mirador panorámico, inspirado en la tradición marítima de Nueva Inglaterra.

Además, forma parte del complejo Patriot Place, un espacio de entretenimiento con tiendas, restaurantes y hoteles que convierte cada evento en una experiencia integral. Como dato curioso, su nombre original fue "CMGI Field" durante unos meses en 2002, antes de adoptar la marca actual. Con estas credenciales, el estadio se perfila como uno de los escenarios clave de un Mundial histórico, el primero con 48 selecciones y organizado por tres países.

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