El corazón de Philadelphia listo para el Mundial 2026

Ubicado en Philadelphia y abierto en 2003, el Lincoln Financial Field es casa de los Eagles, supera los 67 mil asientos y será escenario clave en el Mundial 2026.

El Lincoln Financial Field, conocido popularmente como "The Linc", es uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de Estados Unidos y será una de las sedes del Copa Mundial de la FIFA 2026. Inaugurado el 3 de agosto de 2003 tras una inversión cercana a los 512 millones de dólares, este estadio se ubica en el sur de Filadelfia y cuenta con una capacidad que ronda los 67,000 espectadores, ampliada a cerca de 69,000 para el torneo mundialista. Su construcción reemplazó al antiguo Veterans Stadium y marcó un salto significativo en modernidad, comodidad y tecnología para los aficionados.

Desde su apertura, el recinto ha sido la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL, además de albergar los partidos de los Temple Owls del fútbol americano universitario. Aunque el estadio pertenece a la ciudad de Filadelfia, su operación está en manos de la franquicia de los Eagles, cuyo propietario es el empresario Jeffrey Lurie. El nombre del estadio proviene de un acuerdo de derechos comerciales con la empresa Lincoln Financial Group, firmado en 2002 por más de dos décadas, lo que dio origen a su denominación actual.

Lincoln Financial Field, casa de los Philadelphia Eagles de la NFL - Lincoln Financial Field

Philadelphia, sede del Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, el estadio adoptará temporalmente el nombre de "Philadelphia Stadium", en línea con las normas de la FIFA que limitan la publicidad comercial en los nombres de las sedes. Se espera que albergue varios partidos, incluyendo encuentros de fase de grupos y al menos un duelo de eliminación directa, lo que lo convertirá en un punto clave del torneo en territorio estadounidense. E

ste recinto ya cuenta con experiencia en fútbol internacional, pues ha sido sede de competiciones como la Copa Oro de la Concacaf y partidos amistosos de clubes europeos de primer nivel.

Entre sus curiosidades, destaca que el Lincoln Financial Field combina elementos arquitectónicos modernos con guiños a la tradición de Filadelfia, como su fachada de ladrillo y estructuras metálicas inspiradas en los puentes de la ciudad. Además, ha albergado eventos masivos más allá del deporte, incluyendo conciertos multitudinarios que han superado los 70,000 asistentes. Su ambiente, reconocido por la intensidad de los aficionados locales, promete trasladar esa misma pasión al Mundial 2026, consolidándolo como uno de los escenarios más vibrantes del torneo.

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