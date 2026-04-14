El futbolista italiano llegó como el mejor al evento mundial de Estados Unidos 1994, pero un penalti le impidió cumplir una promesa hecha en 1970.

Tras la final del evento mundial de 1970, donde Brasil venció a Italia 4-1 y consagró a Pelé en el estadio Azteca, Fiorindo Baggio derramó lágrimas, las cuales fueron consoladas por su pequeño hijo, Roberto Baggio, quien le había dicho que él vencería a Brasil y ganaría la Copa mundial.

Pasaron 24 años desde aquella promesa, Roberto Baggio creció, cumplió su sueño de ser futbolista, llegó a la Selección de Italia y en 1993 ganó el Balón de Oro, llegando a la cita mundial de Estados Unidos 1994 como el mejor futbolista del planeta.

Veinticuatro años después de aquella promesa, la vida y el futbol le dieron al italiano Roberto Baggio la mejor oportunidad de cumplir su promesa de niño: Era la final del evento mundialista Estados Unidos 1994, el rival era Brasil, país que hizo derramar lágrimas y sufrir a su padre. El momento, fue el mejor: Baggio desde el punto penalti tenía en su poder igualar aquella tanda de penaltis que se celebrara el 17 de julio de 1994 en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California, ante casi 100 mil aficionados.

Roberto Baggio se paró frente a Cláudio Taffarel y su remate, el más relevante de su historia, el más importante para Italia, lo erro. Su disparo se fue por arriba de la portería brasileña, que festejó la obtención del tetracampeonato mundial.

Mundial Estados Unidos 1994: Brasil tetracampeón del mundo Ese Mundial también dejó el fatal autogol de Andrés Escobar; además, fue el último evento de Diego Maradona.

Promesa no cumplida

Italia perdió la final del mundo de futbol, Roberto Baggio no pudo cumplirle la promesa a su papá. Y de aquel momento surgió una frase histórica que acompañó hasta el fin de su carrera como futbolista al europeo: "Sócrates murió envenenado, Baggio murió de pie".

Baggio terminó muy golpeado tras esa final. Ese partido le cambió la vida al futbolista, el cual debió incluso recibir ayuda sicológica.

Pasaron cuatro años de aquel trágico momento en la carrera de Roberto Baggio, pero siguió de pie y afrontó el evento mundial de 1998, torneo en el cual redimió su penal fallado en 1994 al anotar un penal crucial contra Chile en la fase de grupos (empate 2-2). Además, en los cuartos de final contra Francia, Baggio anotó su lanzamiento en la tanda de penales, aunque Italia fue eliminada finalmente.

Su historia la contó el creador de contenido, el periodista Iker Ruiz (ELEFUTBOL) en un video titulado: Por esto a Roberto Baggio le llaman "El hombre que murió de pie", y ese material lo impulsó a ser uno de sus relatos más importantes de su vida.

Roberto Baggio cerró su carrera futbolística sin poder ser campeón del mundo con Italia.

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