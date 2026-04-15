Pesimismo en Brasil de cara al Mundial 2026

Una encuesta revela que apenas el 29% de los brasileños cree en el título mundial de su selección rumbo al 2026, en medio de dudas sobre su rendimiento.

La afición brasileña atraviesa uno de los momentos de mayor escepticismo en la historia reciente de su selección de cara al Mundial 2026. Según una encuesta de la firma Datafolha, solo el 29 % de los seguidores de Brasil cree que la "Canarinha" logrará conquistar el título en Estados Unidos, México y Canadá. Este dato refleja un cambio notable en el ánimo del país, tradicionalmente acostumbrado a vivir cada Copa del Mundo con altas expectativas.

El contraste con ediciones anteriores es evidente. En vísperas del Mundial de Catar 2022, el optimismo alcanzaba el 54 %, mientras que antes de Rusia 2018 se situaba en el 48 %. La confianza llegó a niveles mucho más altos en el pasado: un 68 % previo al Mundial de 2014, disputado en casa, y un impresionante 83 % antes de Alemania 2006, cuando la selección contaba con figuras como Ronaldo, Ronaldinho y Adriano. Aquella época marcó el último gran pico de euforia colectiva en torno al equipo brasileño.

Selección de Brasil para la cita mundialista 2026 - FIFA

La decadencia del fútbol en Brasil

El sondeo también muestra un pesimismo más profundo entre una parte importante de la afición: el 44 % cree que Brasil no pasará de los cuartos de final, repitiendo el desenlace de Catar 2022, mientras que un 14 % incluso anticipa una eliminación en la fase de grupos. En esa etapa inicial, la selección compartirá grupo con Marruecos, Haití y Escocia, lo que añade incertidumbre al rendimiento del equipo. Aun así, una minoría mantiene la esperanza de que el proceso liderado por Carlo Ancelotti pueda revertir la tendencia.

El pesimismo se ha acentuado en los últimos meses, especialmente tras una serie de resultados irregulares: derrotas ante Bolivia, Japón y Francia, además de un empate frente a Túnez. Aunque también hubo cuatro victorias en ese periodo, la sensación general es de inestabilidad.

En paralelo, la afición identifica a Francia como la principal favorita al título (17 %), seguida de Argentina y Alemania, mientras que selecciones como Portugal, España, Inglaterra y Estados Unidos apenas alcanzan el 1% de apoyo como posibles campeonas.

Selección de Brasil 2026 - EFE

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