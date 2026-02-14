Carlo Ancelotti disfruta de los carnavales en Brasil

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, vivió de cerca la intensidad y el colorido del Carnaval de Salvador, una de las celebraciones más emblemáticas del país sudamericano. El técnico italiano, que asumió el mando de la Canarinha en mayo de 2025, se desplazó hasta la capital del estado de Bahía para sumergirse en la atmósfera festiva que cada año reúne a millones de personas. Su presencia no pasó desapercibida y fue recibida con entusiasmo por los asistentes, que aprovecharon la ocasión para expresarle su apoyo de cara al próximo Mundial.
Vestido con una camiseta con los colores de la bandera brasileña, el exentrenador del Real Madrid disfrutó de la celebración desde un camarote patrocinado por una reconocida marca de cerveza. Desde allí pudo apreciar de primera mano la energía de los desfiles y conciertos que marcan el inicio oficial del carnaval. Las imágenes difundidas por el Grupo Globo mostraron a un Ancelotti relajado, sonriente y atento a cada detalle de una de las fiestas más tradicionales de Brasil.
Le piden a Ancelotti que convoque a Neymar
Durante la primera noche del evento, varios artistas dedicaron palabras de aliento al seleccionador. El cantante Léo Santana le dio la bienvenida públicamente y destacó la importancia de su experiencia para la selección nacional. En medio del ambiente festivo, también surgió un pedido claro y directo: la convocatoria de Neymar para la próxima Copa del Mundo. "Pon a Neymar en esta selección brasileña, por el amor de Dios", expresó el artista, generando aplausos y vítores entre el público. Ancelotti, fiel a su estilo sereno, respondió con una sonrisa y un escueto: "Gracias por el consejo".
Desde su llegada al banquillo, Ancelotti ha dejado claro que solo llevará al Mundial a futbolistas que estén en plenitud física. Neymar, afectado por diversas lesiones en los últimos años y con escasa continuidad en su regreso al Santos FC, no ha sido convocado hasta ahora. Brasil iniciará su camino mundialista frente a Marruecos, luego se medirá a Haití y cerrará la fase de grupos contra Escocia, con el objetivo de conquistar su sexto título y devolver a la selección al primer plano del fútbol internacional.