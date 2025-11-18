Carlo Ancelotti lanza su nuevo libro llamado "El Sueño"

El legendario entrenador italiano Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, desvela las claves de su inigualable romance con la Liga de Campeones en su reciente libro, titulado "El Sueño" y publicado por Alienta Editorial. Esta obra es mucho más que una autobiografía; es un profundo repaso a la obsesión de una vida con el trofeo más prestigioso del fútbol europeo, un anhelo que, curiosamente, comenzó con una amarga frustración y culminó en una racha de títulos sin precedentes. La narrativa arranca con el dolor de no poder disputar la final de 1984 con la Roma por una lesión y llega hasta su gloriosa quinta corona como técnico del Real Madrid en 2024, un triunfo que lo consolida como el rey absoluto de la competición.
Ancelotti ha batido todos los récords de la máxima competición continental, sumando un total de siete títulos en sus distintas facetas: dos como talentoso mediocampista del AC Milan y cinco como entrenador, distribuidos entre el club rossonero (dos veces) y el Real Madrid (tres veces). A través de las páginas de "El Sueño", el exjugador de Parma, Roma y Milan, y exentrenador de clubes de élite como Juventus, Chelsea, PSG, Bayern Múnich, Nápoles y Everton, comparte la esencia de su modus operandi y las reflexiones personales que forjaron su carácter. El libro narra cómo un sueño nacido de orígenes humildes se transformó en la realidad de dominar el fútbol mundial. Su relación con el torneo es, para él, un viaje que empezó como un "espectador frustrado" en el Olímpico de Roma y se redondeó en Wembley, levantando la "Orejona" ante el Borussia Dortmund.
Ancelotti y su relación con la literatura
La conexión especial de Ancelotti con el Real Madrid ocupa un lugar central en la obra. Más allá de la historia y la tradición del club, el técnico de Reggiolo describe a la institución como "una familia". Es precisamente este sentimiento de pertenencia lo que, según él, eleva la emoción de cada victoria. "La séptima vez, sinceramente, la viví igual de bien que la primera, 1989, fue igual de significativa que la tercera, en 2002, igual de importante que la Décima, en 2014," confiesa Ancelotti, ilustrando cómo el paso del tiempo no ha mermado la intensidad de su pasión. Tras el pitido final de su último triunfo, la reacción de correr a abrazar a su esposa Mariann entre la multitud simboliza la culminación de un proceso que es tanto profesional como profundamente personal.
Para el estratega italiano, el éxito reside en "una combinación perfecta de talento, actitud y compromiso" por parte de sus pupilos y el personal. En este sentido, el libro no solo se nutre de las vivencias del propio Ancelotti, sino que se enriquece con valiosas aportaciones de figuras clave que han marcado su carrera, como el legendario defensa Paolo Maldini y el motor del mediocampo blanco, Luka Modrić. Estos testimonios añaden una perspectiva de vestuario que permite al lector comprender mejor la gestión de grupo y el liderazgo que ha caracterizado al técnico a lo largo de su trayectoria, mostrando cómo la calidez humana y la firmeza táctica pueden coexistir.
Si bien "El Sueño" se presenta como la cúspide de su relación con la Champions League, la trayectoria literaria de Carlo Ancelotti abarca varias obras que desvelan su singular filosofía de liderazgo y táctica. El italiano, con su estilo tranquilo y efectivo, ha demostrado ser un maestro no solo en los banquillos, sino también en el arte de la escritura, ofreciendo lecciones valiosas para aspirantes a entrenadores y líderes en general, Ancelotti posee otros títulos literarios como:
- Preferisco la Coppa (Prefiero la Copa)
- Mi árbol de Navidad: Del Reggiolo al Real Madrid (Il mio albero di Natale)
- Liderazgo Tranquilo (Quiet Leadership: Winning Hearts, Minds and Matches)