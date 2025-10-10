 Vinícius habla de Carlo Ancelotti tras triunfo de Brasil
Deportes

Vinícius: "Ancelotti fue el entrenador que más confianza me dio"

Vinícius fue el autor del quinto gol de una 'Canarinha' que barrió a Corea del Sur con una manita que completaron, con dobletes, Rodrygo y Estêvão.

Vinícius marcó un gol en el triunfo de Brasil sobre Corea del Sur por 5-0.
Vinícius marcó un gol en el triunfo de Brasil sobre Corea del Sur por 5-0. / FOTO: EFE

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior ensalzó este viernes, tras la victoria, por 0-5, sobre Corea del Sur, en un partido amistoso disputado en Seúl, al seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, a quien se refirió como "el entrenador que más confianza" le dio.

"Siempre fue el mejor entrenador que ya tuve, fue el entrenador que más confianza me dio, con el que jugué mejor. Ha llegado aquí a la selección, llevo ya tres partidos con él y he logrado marcar dos goles y dar una asistencia", dijo el extremo madridista en la zona mixta del World Cup Stadium.

Vinícius fue el autor del quinto gol de una 'Canarinha' que barrió a Corea del Sur con una manita que completaron, con sendos dobletes, Rodrygo, que viene de un arranque de temporada irregular con el Real Madrid, y Estêvão, la perla del Chelsea de 18 años.

"Vini" también viene de sufrir en el inicio del curso con el conjunto merengue, que cambió a Ancelotti por Xabi Alonso al final de la pasada temporada.

A las órdenes del entrenador español, el exjugador del Flamengo ha sido suplente en algún partido por motivos técnicos, aunque en sus últimas apariciones dio un salto de nivel que lo ha vuelto a colocar en el once titular.

Vinícius también afirmó a los periodistas que el 0-5 sobre Corea del Sur da "confianza" a todo el equipo de cara al Mundial de 2026, que arranca en ocho meses en Canadá, Estados Unidos y México. "Nos tenemos que preparar lo más rápido posible porque falta ya muy poco", avisó.

Carlo Ancelotti: "Fue un partido completo"

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, resaltó este viernes la gran actuación de Estêvão y Rodrygo, autores de cuatro de los cinco goles que marcó la 'Verdeamarelha' a Corea del Sur, en un amistoso preparatorio para el Mundial de 2026.

"Fue un partido completo del equipo. Jugamos muy bien con y sin balón. El compromiso fue muy grande, también el juego y la calidad", destacó el técnico italiano en la rueda de prensa pospartido, en el World Cup Stadium de Seúl.

El exentrenador del Real Madrid elogió en concreto a Estêvão y Rodrygo, quienes a su juicio "jugaron un partido muy bueno".

"Delante, el equipo tiene mucha variedad y soluciones ofensivas, hoy hemos visto la calidad individual de esos jugadores", sentenció.

*Información EFE.

