Brasil golea a Corea del Sur en partido amistoso

La selección de Brasil volvió a demostrar su poderío futbolístico al golear 5-0 a Corea del Sur en un partido amistoso disputado como preparación para la próxima Copa del Mundo. Ya con la clasificación asegurada, el encuentro sirvió como un examen táctico para Carlo Ancelotti, quien aprovechó la ocasión para probar variantes en su esquema 4-2-3-1. El resultado no pudo ser mejor: la "Canarinha" dominó de principio a fin, mostrando una combinación letal de velocidad, técnica y precisión ofensiva.
Los grandes protagonistas del encuentro fueron Estevão y Rodrygo, quienes firmaron sendos dobletes. El joven talento del Chelsea abrió el marcador al minuto 13 y repitió al 47, mientras que el jugador del Real Madrid anotó al 41 y al 49. Ambos se entendieron a la perfección con Vinícius Jr., que actuó por la banda izquierda y también dejó su sello en el marcador con el quinto tanto del partido, a pase de Matheus Cunha. La ausencia de Neymar, aún lesionado, no se notó gracias al brillante desempeño colectivo y al dinamismo en ataque que propuso el equipo.
Brasil empieza a tener buenas sensaciones
Pese a contar con figuras como Heung-min Son y Lee Kang-in, Corea del Sur fue completamente superada. Su defensa mostró muchas debilidades ante la presión alta y la rapidez de los brasileños, que no dieron respiro en ningún tramo del partido. Los surcoreanos intentaron responder con contragolpes aislados, pero la superioridad técnica del rival impidió cualquier intento de reacción.
Con esta contundente victoria, Brasil reafirma su condición de potencia mundial y envía un mensaje claro de cara a su preparación rumbo al Mundial. Carlo Ancelotti parece haber encontrado una fórmula equilibrada y eficaz, con una mezcla de juventud, talento y experiencia. El próximo desafío de la "Verdeamarela" será frente a Japón, el 14 de octubre, en otro compromiso que servirá para seguir afinando detalles antes de la cita mundialista.