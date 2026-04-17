Total de hat-trick marcados en eventos máximos de la FIFA

Kylian Mbappé hizo historia al anotar un hat-trick en la final de Catar 2022 contra Argentina.

En las grandes citas mundialistas se han registrado 54 hat-tricks. El mayor número en una sola edición se dio en Suiza 1954, con ocho, mientras que Alemania 2006 fue la única en la que no se marcó ningún hat-trick.

Cuatro jugadores han logrado varios hat-tricks: El húngaro Sándor Kocsis, el francés Just Fontaine, el alemán Gerd Müller y el argentino Gabriel Batistuta.

Además, 'Batigol' es el único jugador que ha marcado un hat-trick en dos ediciones distintas: Lo hizo contra Grecia en Estados Unidos 1994 y contra Jamaica en Francia 1998. Curiosamente, ¡ambos tuvieron lugar el 21 de junio!

Hat-trick en el Hungría vs. El Salvador de 1982

Laszlo Kiss es el único suplente que ha marcado un hat-trick. El delantero húngaro también anotó el más rápido de la historia de las citas mundialistas, a los siete minutos y 42 segundos, en la goleada por 10-1 a El Salvador en España 1982.

El gol más temprano desde el saque inicial lo marcó el austriaco Erich Probst, que marcó tres veces en los primeros 24 minutos contra Checoslovaquia en 1954.

Geoff Hurst se convirtió en el primer jugador en marcar tres goles en una final, lo que llevó a Inglaterra a una victoria por 4-2 en la prórroga frente a Francia en 1966. Kylian Mbappé se convirtió en el segundo, en un heroico —aunque finalmente infructuoso— intento de dar la gloria a Francia frente a Argentina en Catar 2022.

Laszlo Kiss hizo triplete con Hungría en España 1982 - Sticker Worldwide

Hat-trick de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé hizo historia al anotar un hat-trick en la final de Catar 2022 contra Argentina, convirtiéndose en apenas el segundo jugador en la historia en lograr un triplete en el partido por el título.

A pesar de su extraordinaria actuación, Francia perdió el encuentro en la tanda de penaltis tras un empate 3-3 al finalizar la prórroga.

Mbappé lideró una remontada histórica cuando Francia perdía 2-0:

Minuto 80: Anotó el primer gol de penal tras una falta sobre Randal Kolo Muani

Minuto 81: Apenas 97 segundos después, empató el partido con una volea espectacular tras una pared con Marcus Thuram

Minuto 118: En el segundo tiempo de la prórroga, convirtió su segundo penal del partido para poner el 3-3 definitivo.

Mundial Catar 2022: El primer Mundial ganado por Lionel Messi Argentina logró su tercera Copa del Mundo de la FIFA en un camino que incluyó cinco penaltis y dos definiciones en tanda de penales.

*Información FIFA.

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