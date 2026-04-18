¿Cuántos hat-tricks se han anotado en los Mundiales?

En la final de 2022, Kylian Mbappé firmó el hat-trick más reciente en los Mundiales, una actuación histórica pese a la derrota de Francia.

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, los hat-tricks han sido una de las expresiones más espectaculares del talento ofensivo. Según el recuento que compartió la FIFA, se han registrado 54 tripletes desde la primera edición en 1930 hasta el Mundial de 2022. Cada uno de estos episodios no solo refleja la calidad individual de los futbolistas, sino también momentos imborrables que han marcado el desarrollo del torneo más importante del fútbol.

El primer hat-trick en la historia de los Mundiales fue obra del estadounidense Bert Patenaude en 1930, durante la victoria de Estados Unidos por 3-0 ante Paraguay. Aquel hito inauguró una tradición que rápidamente se repetiría en esa misma edición, demostrando que desde sus inicios la Copa del Mundo ha sido un escenario propicio para las grandes exhibiciones ofensivas. En los años siguientes, figuras europeas y sudamericanas comenzaron a dejar su huella, consolidando el hat-trick como un símbolo de dominio individual dentro del juego colectivo.

Hat-tricks en la historia de los mundiales - FIFA

El selecto grupo de los hat-tricks

Entre los tripletes más emblemáticos destaca el de Just Fontaine en 1958, quien firmó una actuación legendaria en un torneo donde acabaría estableciendo el récord de goles en una sola Copa del Mundo. También resalta el logro de Pelé ese mismo año, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar un hat-trick en un Mundial. Décadas más tarde, nombres como Gerd Müller y Gabriel Batistuta mantuvieron viva esta tradición, este último siendo uno de los pocos en conseguir más de un triplete en la competición.

En tiempos más recientes, los hat-tricks han seguido apareciendo en momentos clave, como el de Cristiano Ronaldo ante España en 2018, un partido vibrante que terminó en empate 3-3 y que dejó una de las actuaciones individuales más recordadas del siglo XXI. Asimismo, el alemán Miroslav Klose, máximo goleador histórico de los Mundiales, también figura en esta selecta lista, reafirmando la importancia de los delanteros letales en este tipo de gestas.

El hat-trick más reciente, y quizá uno de los más impactantes por el contexto en el que se produjo, fue el de Kylian Mbappé en la final de 2022 frente a Argentina. Aunque su selección no logró el título, su actuación lo colocó en un lugar privilegiado dentro de la historia del torneo. Así, los 54 tripletes registrados hasta ahora no solo representan cifras, sino relatos de gloria, talento y momentos que han definido generaciones enteras de aficionados al fútbol.

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