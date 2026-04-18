La mundialista Marruecos jugará ante El Salvador en junio

la sección de Marruecos quedó instalada en el grupo C, en el que se medirá con Brasil, Haití y Escocia.

Las selecciones de futbol de El Salvador y Marruecos se medirán en un amistoso internacional en Estados Unidos, en junio próximo, según informó el presidente de la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut), Yamil Bukele.

"CONFIRMADO: El Salvador jugará ante Marruecos, el próximo 3 de junio, en el Northwest Stadium, en Landover, Maryland, como parte de los compromisos a disputar en la próxima fecha FIFA", publicó en X el dirigente deportivo salvadoreño.

Agregó que este juego "es, en definitiva, un compromiso de alto nivel que suma a nuestro proceso", que lleva el técnico colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez.

La "Selecta" salvadoreña busca encarrillar su preparación de cara a las competiciones posteriores a la cita mundialista 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En esta competición, la sección de Marruecos quedó instalada en el grupo C, en el que se medirá con Brasil, Haití y Escocia.

CONFIRMADO: El Salvador jugará ante Marruecos, el próximo 3 de junio, en el Northwest Stadium, en

Landover, Maryland, como parte de los compromisos a disputar en la próxima fecha FIFA.



Es, en definitiva, un compromiso de alto nivel que suma a nuestro proceso. pic.twitter.com/WQI3xAtS5y — Yamil Bukele (@ybukele) April 17, 2026

Sobre Marruecos

"Los Leones del Atlas" vienen de firmar una gran actuación en Catar 2022, en el que se quedaron con el cuarto lugar tras eliminar a selecciones como España y Portugal, con las que precisamente compartirá sede del mundial de 2030.

Además, recientemente el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Futbol (CAF) dio por perdida a Senegal la final de la Copa África, que había vencido por 0-1 en la prórroga.

Senegal fue penalizada porque se retiró momentáneamente del campo en protesta por un penalti concedido a Marruecos en los minutos finales, y declaró campeona a la selección marroquí, con una victoria por 3-0.

Selección de Marruecos enfrentará a El Salvador - FIFA

La selección de Marruecos ha tenido una trayectoria destacada en los Mundiales de la FIFA, especialmente en los últimos años. Marruecos ha clasificado a 7 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA: México 1970, México 1986, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Rusia 2018, Catar 2022 y estará en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Primera participación: México 1970 (fase de grupos)

Mejor resultado histórico: Cuarto puesto en Catar 2022 (primera selección africana y árabe en llegar a semifinales

Clasificaciones consecutivas: Tres seguidas (2018, 2022 y 2026), algo inédito para el país.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo C En este sector estará Brasil, selección que jamás ha faltado a una cita mundial de la FIFA.

*Información EFE.

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