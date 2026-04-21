Conoce al último rival de Panamá previo a la gran cita

El duelo anunciado se jugará el 3 de junio en el estadio Rommel Fernández.

La selección de República Dominicana será el último examinador de Panamá, este 3 de junio, antes de su debut en el Mundial de 2026 de la FIFA, anunció la Federación Panameña de Futbol (FPF).

"Este partido marcará el cierre de la preparación en casa para el elenco comandado por el entrenador Thomas Christiansen y dará inicio a la cuenta regresiva previo a su debut en el próximo evento Mundial", dijo la FPF.

El partido amistoso se jugará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en el este de la capital panameña.

Las selecciones absolutas de Panamá y República Dominicana se han enfrentado 6 veces con balance de 5 victorias y 11 goles para el conjunto canalero, y un empate. Los dominicanos marcaron 3 goles.

Según el más reciente ranquin de la FIFA, República Dominicana ocupa la posición 143 y Panamá está en la número 33.

Último juego

El último partido entre ambas selecciones se remonta a las eliminatorias rumbo al evento mundialista 2022 en Catar, cuando Panamá se impuso por 3-0 el 8 de junio de 2021 en el estadio Rod Carew.

Antes de este partido amistoso, Panamá se medirá el 31 de mayo frente a Brasil, que se despedirá de su afición en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La selección panameña, que disputará su segundo Mundial tras su participación en el de Rusia 2018, debutará el 17 de junio con Ghana en el Estadio de Toronto, en su primer compromiso del grupo L.

Anuncio del duelo amistoso Panamá vs. República Dominicana - Fepafut

Historia mundialista de Panamá

Panamá consiguió uno de los billetes directos de la Concacaf y disputará en 2026 el segundo Mundial de su historia, el primero con 48 equipos.

La selección panameña regresa a la gran cita tras haber participado en Rusia 2018 y haberse consolidado en los últimos tiempos como la mejor selección centroamericana. De hecho, será el único representante de esta zona geográfica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, y demostrará a todos que está capacitado para alcanzar nuevas cotas.

Si bien tuvo que emplearse un fondo para clasificarse, Panamá demostró su calidad en los momentos decisivos. En las últimas jornadas de la tercera ronda del clasificatorio, disputadas en el periodo internacional de noviembre de 2025, se impuso a Guatemala y El Salvador y garantizó su presencia en el Mundial.

Mundial 2026: Perfil de las selecciones del grupo L Panamá, el representante de Centroamérica, peleará junto a Inglaterra, Croacia y Ghana los boletos a la fase de dieciseisavos de final.

*Información EFE.

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