Mundial 2026: ¿El torneo más contaminante de la historia?

El Mundial 2026 hará historia por su tamaño y alcance global, pero también por una razón preocupante.

El Mundial 2026 promete ser una de las mayores fiestas del fútbol, pero detrás del espectáculo global también crece la preocupación. Y es que, expertos advierten que podría convertirse en el evento deportivo más contaminante jamás realizado.

La Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá marcará un antes y un después no solo por su magnitud, sino por su impacto ambiental. Con la expansión del torneo a 48 selecciones y un total de 104 partidos, el evento incrementará significativamente su huella ecológica, generando alertas entre científicos y organizaciones climáticas.

Cabe destacaar que, uno de los principales factores de contaminación será nada más y nada menos que la movilidad. Al celebrarse en tres países distintos, millones de aficionados deberán desplazarse entre ciudades y fronteras, lo que implica un aumento considerable en vuelos, transporte terrestre y consumo de combustibles.

Este fenómeno multiplica la emisión de gases de efecto invernadero, considerados responsables del calentamiento global. De acuerdo con estimaciones de especialistas, el Mundial 2026 podría generar alrededor de 9 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂), una cifra que supera ampliamente la de ediciones anteriores.

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Para dimensionarlo, esta cantidad equivale a las emisiones anuales de una ciudad mediana, lo que refleja la magnitud del impacto ambiental que tendrá el torneo. Pero el problema no se limita al transporte. La adecuación de infraestructura, el consumo de energía en estadios, el uso intensivo de agua y la generación de residuos también contribuirán a una "deuda ambiental" significativa.

Las ciudades sede podrían experimentar picos de contaminación del aire y presión sobre sus recursos durante el desarrollo de los partidos.

Google celebra el Día de la Tierra 2026 con un doodle especial, pero ¿qué significa? Google volvió a captar la atención global con un doodle especial por el Día de la Tierra 2026, una propuesta visual que va más allá de lo estético.

Además, el crecimiento del evento implica una mayor participación global. Se estima que gran parte de la población mundial estará involucrada de alguna forma, ya sea asistiendo, consumiendo productos o siguiendo el torneo digitalmente.

Lo anterior, incrementa indirectamente el impacto ambiental a través de patrones de consumo masivo.

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