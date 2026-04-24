Los goles más tardíos en la historia de los Mundiales

Según registros, el argelino Abdelmoumene Djabou y el italiano Alessandro del Piero comparten este récord.

En la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, los goles en los minutos finales suelen adquirir un carácter épico, pero pocos alcanzan la categoría de los más tardíos jamás registrados. Estos tantos, convertidos en los últimos instantes del tiempo extra, no solo reflejan resistencia física, sino también fortaleza mental. Entre ellos, destaca el conseguido por Abdelmoumene Djabou en el Mundial de Brasil 2014, considerado por muchos como el gol más tardío en la historia del torneo sin contar tandas de penales.

El tanto de Djabou se produjo en el emocionante enfrentamiento entre Argelia y Alemania, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2014. En aquel partido, disputado el 30 de junio de 2014, Alemania se impuso 2-1 tras la prórroga. Djabou marcó el descuento argelino en el minuto 121:48, prácticamente en la última jugada del encuentro, dejando una huella imborrable pese a la eliminación de su selección. Este gol simboliza la lucha hasta el final de un equipo que sorprendió al mundo por su rendimiento.

Los goles más tardíos en la historia mundialista

Por otro lado, existe cierta discusión en torno a este récord, ya que algunas fuentes señalan que Alessandro Del Piero también anotó un gol en el minuto 121 durante la semifinal del Copa Mundial de la FIFA 2006. En ese partido, Italia se enfrentó a Alemania en un duelo histórico que terminó 2-0 a favor de los italianos. El gol de Del Piero llegó tras una brillante jugada colectiva en el último suspiro del tiempo extra, sellando el pase a la final en un estadio completamente expectante.

En conclusión, aunque el registro exacto puede variar según la precisión del cronometraje, tanto Djabou como Del Piero protagonizaron momentos inolvidables en sus respectivos Mundiales. Estos goles, más allá de los números, representan la esencia del fútbol en su máxima expresión: dramatismo, emoción y la certeza de que, hasta el último segundo, todo puede cambiar.

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