Copa FIFA 2026: Programa "Goles por la inclusión"

Este programa es impulsado y financiado por la Unión Europea en colaboración con el gobierno de la capital mexicana, el OIM y la Agencia de la ONU para los Refugiados.

La Unión Europea y el Gobierno de la Ciudad de México presentaron el programa 'Goles por la inclusión' que promueve a través del futbol y de la Copa FIFA 2026 la integración social de niños inmigrantes.

"La Copa del Mundo es una fiesta total, este año es la más grande de la historia y una oportunidad de integración para estos niños que han pasado muchas dificultades para llegar a este y que tienen pleno derecho pleno a ser parte de esta fiesta", señaló Francisco André, embajador de la Unión Europea en México.

En el torneo 'Goles por la inclusión' realizado en la capital mexicana, más de 200 niños y niñas inmigrantes de varios países de América, Asia y África, participaron en varios partidos de fútbol en un ambiente festivo y de respeto.

Además de Francisco André, en el evento estuvieron presentes, Dana Graber, jefa de misión Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, y César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.

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Financiamiento por la Unión Europea

Este programa es impulsado y financiado por la Unión Europea en colaboración con el gobierno de la capital mexicana, el OIM y la Agencia de la ONU para los Refugiados.

"Detrás de cada niño hay una familia con sus problemas, pero con mucha esperanza, todos son más que una estadística. Es lo que celebramos hoy, a estas familias y a todos los niños y niñas refugiados que encuentran en este país un lugar de esperanza para su futuro", afirmó André.

El embajador de la Unión Europea destacó la oportunidad que el futbol y el Mundial, que arrancará el 11 de junio próximo, da para promover esta iniciativa.

"En una cancha estos niños son todos iguales, no importa si son refugiados, o de qué país o qué idioma hablan; el fútbol es un gran motor de inclusión y con el Mundial a la puerta ésta es una oportunidad única para llevarlo a cabo", subrayó.

Algo con lo que coincidió Dana Graber. "El deporte y específicamente el futbol nos ayudan a unirnos como humanidad, a olvidarnos si somos refugiados o inmigrantes. Hay mucha información falsa sobre la inmigración, que causa inseguridad y quita empleos a las personas locales y no es así. Hay que eliminar estos mitos y demostrar los beneficios de la inmigración", concluyó la jefa de misión de la OIM.

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*Información EFE.

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