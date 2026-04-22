Cinco finales más memorables de los Mundiales de Futbol

El partido entre Brasil y Uruguay de 1950 no entra como una final, debido a que el torneo se definió con una fase final donde participaban cuatro equipos.

En total se han disputado 21 finales y una cuadrangular final en las Copas del Mundo de Futbol de la FIFA a lo largo de la historia, la cual comenzó en Uruguay durante el año 1930. A las puertas de una nueva edición, la 2026, misma que se celebrará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, hoy repasaremos el top 5 de las finales más épicas en la historia de los Mundiales del Futbol.

México 1986: Argentina 3-2 Alemania Federal

El broche de oro al Mundial de Diego Armando Maradona. Argentina dominó, Alemania empató dos veces con garra, pero el genio argentino y un gol de Burruchaga en el minuto 84 dieron el título. Maradona levantó la copa en el estadio Azteca tras su mano de "Dios" y el gol del siglo en cuartos de final.

México 86: El Mundial de Diego Armando Maradona En cuartos de final, el astro argentino fue noticia con dos goles: “La mano de Dios” y el “Barrilete Cósmico”.

Inglaterra 1966: Inglaterra 4-2 (prórroga) Alemania Federal

Única final de Inglaterra como local. Geoff Hurst marcó un hat-trick histórico, incluyendo el gol más controvertido del Mundial: la pelota que tocó la línea. Drama, rivalidad y el primer título inglés. Clásico eterno.

Inglaterra: El Mundial 1966 lo organizaron los inventores del futbol El Mundial Inglaterra 1966 también fue polémico tras serios señalamientos sobre el favoritismo hacia el anfitrión.

Suiza 1954. Alemania Federal 3-2 Hungría

El llamado "Milagro de Berna". Hungría, invicta durante años y con Ferenk Puskás, era la gran favorita. Alemania (aún semiprofesional) remontó un 2-0 en contra en un partido lleno de intensidad y sorpresa. Uno de los resultados más sorprendentes de la historia del futbol.

Mundial Suiza 1954: Alemania Federal rompe hegemonía de Uruguay e Italia Alemania Federal y Hungría disputaron la final de la Copa del Mundo de la FIFA Suiza 1954.

México 1970: Brasil 4-1 Italia

Exhibición de la que muchos consideran el mejor equipo de la historia. Pelé, Jairzinho, Tostão y compañía jugaron un futbol ofensivo y mágico en el estadio Azteca. El gol de Pelé en el 1-0 y el cuarto de Carlos Alberto (uno de los más bellos de la historia) sellaron un partido inolvidable.

Mundial México 1970: Pelé y Brasil conquistan tercer título “O Rei” hace historia en la primer Copa del Mundo que celebró México.

Catar 2022: Argentina 3-3 Francia (4-2 en penales)

La final más épica de todos los tiempos para la mayoría. Lionel Messi dio dos veces la ventaja a Argentina, Kylian Mbappé empató con un hat-trick increíble (incluyendo el gol del 3-3 en el 118'), y todo se decidió en penales. Drama total, dos leyendas en su mejor momento y la coronación de Messi. Para muchos, la mejor final de la historia.

Mundial Catar 2022: El primer Mundial ganado por Lionel Messi Argentina logró su tercera Copa del Mundo de la FIFA en un camino que incluyó cinco penaltis y dos definiciones en tanda de penales.

Antes de la edición 2026, se han disputado un total de 22 Copa de la FIFA, pero de esos eventos, solo se han jugado 21 finales, ya que para la cita Brasil 1950, no hubo final, sino solamente una fase final (cuadrangular), en la cual, a la última jornada, celebrada el 16 de junio, Brasil y Uruguay llegaron con opciones del título mundial, en tanto, el otro partido, Suecia y España solo jugaron por llenar el calendario.

Ese duelo entre Brasil y Uruguay se convirtió en los papeles en una verdadera final, ya que los locales necesitaban de un empate o victoria para ser campeones del universo, en tanto, los uruguayos solo les servía el triunfo. Al final, la "Celeste" se impuso a la "Canarinha" 2-1 y fue el campeón Mundial de 1950.

Uruguay salió campeón del mundo en 1950 - FIFA

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