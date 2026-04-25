¿Hay ligas que se jugarán durante el Mundial 2026?

El Mundial 2026 provocará un parón global en el fútbol de clubes, aunque algunas ligas de verano ajustarán calendarios y mantendrán actividad parcial durante el torneo.

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol no solo por su formato ampliado, sino también por su impacto en los calendarios internacionales. El torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México, obligará a la mayoría de ligas del mundo a detener su actividad. Como es habitual en este tipo de competiciones, las principales ligas priorizan la cesión de futbolistas a sus selecciones, lo que genera un parón casi total en el calendario global.

En Europa y Sudamérica, las competiciones más relevantes ya habrán finalizado antes del inicio del torneo. Ligas como LaLiga, la Premier League, la Bundesliga o la Serie A concluirán su temporada 2025-2026 en mayo, al igual que torneos internacionales de clubes como la UEFA Champions League y la CONMEBOL Libertadores. Este ajuste permite que los jugadores lleguen con descanso y que las selecciones puedan preparar el campeonato con suficiente antelación.

Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - EFE

¿Habrá ligas que tendrán actividad durante el Mundial 2026?

Sin embargo, no todas las ligas se detendrán completamente. La Major League Soccer (MLS), que opera bajo un calendario de verano, representa un caso particular. Aunque realizará ajustes y reprogramaciones, es probable que mantenga cierta actividad durante el Mundial, especialmente en mercados no directamente afectados por la organización del torneo. Esto la convierte en una de las pocas competiciones que podrían convivir, aunque de forma limitada, con la cita mundialista.

Un escenario similar podría darse en ligas escandinavas como las de Noruega y Suecia, cuyos calendarios también coinciden con el verano europeo. No obstante, estas competiciones suelen implementar pausas o modificaciones importantes debido a la convocatoria de jugadores internacionales.

En contraste, la Liga MX sí detendrá su actividad para facilitar el uso de estadios y logística del evento. En definitiva, el Mundial 2026 provocará una pausa casi total del fútbol de clubes, con excepciones puntuales que reflejan la diversidad de calendarios en el fútbol global.

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