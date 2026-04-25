Historia del futbolista uruguayo Héctor Castro, el "Manco"

Conoce una de las historias más inspiradoras a lo largo de las Copas de la FIFA.

Héctor Castro, conocido como el "Manco" o el "Divino Manco", fue una de las leyendas más inspiradoras del futbol uruguayo. Nació el 29 de noviembre de 1904 en Montevideo, Uruguay. Su vida cambió drásticamente a los 13 años cuando, trabajando con una sierra eléctrica, sufrió un accidente que le amputó el antebrazo derecho. Lejos de rendirse, Castro convirtió esa limitación en su sello personal y se convirtió en un delantero potente, hábil y temido.

Debutó en 1921 en el Centro Atlético Lito y luego pasó a Nacional, donde brilló como centrodelantero combativo. Su carrera internacional comenzó en 1923. En 1926 ganó su primera Copa América con Uruguay y, en 1928, formó parte del equipo que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam.

Uruguay 1930

El punto culminante de su historia llegó en 1930, cuando Uruguay organizó y ganó la primera Copa de la FIFA.

Castro marcó el primer gol uruguayo en la historia de los Mundiales: el tanto del 1-0 ante Perú en la fase de grupos, que además fue el primer gol oficial en el recién inaugurado estadio Centenario.

En la final ante Argentina, con el marcador 2-1 en contra al descanso, Uruguay remontó y ganó 4-2. El cuarto gol, el que selló el título mundial, lo convirtió Héctor Castro a pocos minutos del final, cabeceando con potencia pese a su discapacidad.

Uruguay 1930, el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA El primer campeón mundial de la FIFA fue la Selección Nacional de Uruguay, en una Copa del Mundo jugada en Montevideo.

Sobre su apodo y su muerte

Su apodo, "Manco", nunca fue motivo de lástima; al contrario, los hinchas lo admiraban por su fuerza física y su capacidad para usar el muñón con inteligencia, incluso en duelos aéreos.

Además de los títulos mencionados, Castro ganó dos Copas América más (1935) y múltiples campeonatos uruguayos con Nacional, club donde jugó la mayor parte de su carrera y al que también dirigió con éxito, conquistando más títulos.

Héctor Castro falleció el 15 de septiembre de 1960 en Montevideo, a los 55 años. Su historia trasciende el futbol: representa la superación, la resiliencia y el espíritu charrúa que convirtió a un joven obrero con una mano menos en campeón del mundo.

El "Divino Manco" sigue siendo símbolo eterno de que los límites solo existen en la mente de quien no se atreve a soñar.

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