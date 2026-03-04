 Uruguay 1930, el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA
El primer campeón mundial de la FIFA fue la Selección Nacional de Uruguay, en una Copa del Mundo jugada en Montevideo.

Argentina y Uruguay disputaron la primera final del Mundial de la FIFA
Argentina y Uruguay disputaron la primera final del Mundial de la FIFA / FOTO: FIFA

Hace 96 años se desarrolló la primera Copa del Mundo de la FIFA, fue la edición de Uruguay 1930, la cual contó con la anfitriona y 12 selecciones invitadas, para un total de 13 participantes.

El primer Campeonato Mundial de la FIFA se celebró del 13 al 30 de julio de 1930 con Uruguay, Argentina, Chile, México, Rumania, Bélgica, Estados Unidos, Paraguay, Bolivia, Francia, Perú, Yugoslavia y Brasil.

Fueron cuatro los grupos conformados, uno de cuatro selecciones y los otros tres de tres integrantes. Uruguay quedó en el grupo 3 con Rumania y Perú.

En el Mundial 1930 hubo tres escenarios deportivos, todos con sede en Montevideo: Estadio Centenario, estadio Gran Parque Central y estadio Pocitos.

El día histórico quedó marcado un 13 de julio de 1930 cuando se celebró el primer partido entre Francia y México, con triunfo de 4-1 para los franceses. El primer tanto de esta gran historia de los Mundiales de la FIFA fue el europeo Lucien Laurent a los 19 minutos de iniciado el partido.

Mundial 2026: El primero en tres países y con 48 selecciones

La Copa del Mundo de la FIFA comenzó en 1930 en Uruguay y tuvo la participación de 13 selecciones, incluida la anfitriona.

Uruguay, primer campeón del Mundo

Tras la fase de grupos, los ganadores de cada sector avanzaron a semifinales, donde Argentina se midió a Estados Unidos y Uruguay a Yugoslavia.

La primera gran final del Mundial era Uruguay-Argentina. Los uruguayos eliminaron a los yugoslavos con marcador de 6-1, y los argentinos a los estadounidenses con el mismo marcador. 

La final, disputada el 30 de julio de 1930 en el estadio Centenario, Uruguay derrotó a Argentina 4-2 con goles de Pablo Dorado, José Pedro Cea, Victoriano Santos Iriarte y Héctor Castro.

Uruguay se convertía en el primer campeón del mundo y el jugador argentino Guillermo Stábile salía como goleador.

Uruguay fue la primer selección campeona del mundo de la FIFA - FIFA

Uruguay: Unificación de títulos

En aquella época, antes de celebrarse el Mundial 1930, la FIFA, fundada en 1904, no tenía los recursos para la celebración de ese tipo de torneos, por lo que se apoyó del Comité Olímpico Internacional para que el futbol pasara a ser parte de los programas de deportes de sus Juegos.

En ese sentido, en 1914 la FIFA reconoció oficialmente al torneo disputado en los Juegos Olímpicos como un "Campeonato mundial de futbol para aficionados", desde 1920 a 1928.

Antes del Mundial 1930, ya a cargo de la FIFA, este ente reconoció los títulos de Uruguay (1924 y 1928) conseguidos en Juegos Olímpicos como campeonatos del mundo, por lo que desde 1930, Uruguay ya sumaba tres estrellas en su escudo, hasta llegar a cuatro tras el título de 1950.

Esa situación sigue causando polémica 96 años después, ya que Uruguay es la única selección del mundo que en su escudo porta cuatro escudos avalados por la FIFA: Dos de Juegos Olímpicos y dos de Copas del Mundo. 

Así era el primer balón que se utilizó en un Mundial

El T-Model, con once paneles en forma de T cosidos a mano, fue el balón del Mundial de 1930 y solo se utilizó 45 minutos en la final antes de ser reemplazado.

