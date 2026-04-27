El neerlandés Xavi Simons se pierde el Mundial 2026

Xavi Simons sufre una rotura de ligamento cruzado y dice adiós a lo que queda de temporada y al Mundial,

La temporada del fútbol europeo ha sufrido un duro golpe con la lesión del talentoso neerlandés Xavi Simons, actual jugador del Tottenham Hotspur. El atacante se perderá lo que resta de la campaña y también el Mundial, tras confirmarse una rotura del ligamento cruzado de la rodilla. La noticia llega en un momento especialmente delicado tanto para el futbolista como para su equipo, que lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés.

El incidente ocurrió durante la victoria del Tottenham frente al Wolverhampton Wanderers, en un partido que terminó empañado por la aparatosa salida en camilla del jugador. Horas después, el propio Simons confirmó la gravedad de la lesión a través de sus redes sociales, dejando ver el impacto emocional que le ha provocado esta situación. Sus palabras reflejan frustración y tristeza ante una temporada que se interrumpe de manera abrupta cuando atravesaba un buen momento futbolístico.

Xavi Simons era una de las esperanzas de Países Bajos

Además de afectar al Tottenham en su objetivo de evitar el descenso, la baja de Simons representa un golpe significativo para la selección de los Países Bajos. El futbolista era considerado una pieza importante en la convocatoria dirigida por Ronald Koeman, por lo que su ausencia en el Mundial supone una pérdida sensible para el conjunto neerlandés. La ilusión de representar a su país en una cita internacional se desvanece, al menos por ahora, en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Con seis goles y siete asistencias en la temporada, el aporte de Simons había sido clave para su equipo. Ahora, el Tottenham deberá afrontar los últimos encuentros de la Premier League sin una de sus figuras más influyentes, mientras intenta asegurar su permanencia en la categoría. Por su parte, el joven neerlandés inicia un largo proceso de recuperación, con la esperanza de volver más fuerte y retomar el prometedor camino que venía construyendo en el fútbol internacional.

El neerlandés Xavi Simons se pierde el Mundial 2026 - instagram @xavisimons

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