La colección para mascotas replica los uniformes del Mundial 2026, ofreciendo prendas ligeras y funcionales para que los animales vivan el torneo.

La fiebre por el Mundial ya comienza a sentirse fuera de las canchas, y Adidas ha decidido innovar con una propuesta poco convencional: una colección de ropa diseñada especialmente para mascotas. Bajo el nombre de "Home Jerseys", la marca alemana traslada la esencia de los uniformes oficiales a prendas pensadas para perros y gatos, permitiendo que los aficionados compartan su pasión futbolera con sus compañeros de cuatro patas.

Esta nueva línea incluye camisetas inspiradas en los kits titulares de cuatro selecciones: México, Colombia, Argentina y Japón. Cada diseño mantiene los elementos distintivos de su respectiva federación, respetando tanto los colores tradicionales como los detalles visuales que identifican a cada país. De esta manera, las mascotas también pueden "vestirse de local" y formar parte del ambiente mundialista que acompañará al torneo.

Lanzan colección de camisetas para mascotas rumbo al Mundial - Adidas

Adidas innova de cara al Mundial 2026

Uno de los aspectos más destacados de la colección es su enfoque en la comodidad y funcionalidad. Las prendas han sido adaptadas específicamente para mascotas de distintos tamaños, incorporando materiales ligeros y un ajuste ergonómico. Además, incluyen el escudo de cada federación aplicado mediante transferencia de calor y el logotipo de la marca, lo que les otorga un acabado limpio y de apariencia premium sin comprometer la movilidad de los animales.

La colección estará disponible a partir del 1 de mayo en mercados de América del Norte, América Latina y varias regiones de Asia, tanto en tiendas físicas seleccionadas como en plataformas digitales. Con este lanzamiento, Adidas no solo amplía su oferta de productos vinculados al Mundial, sino que también refuerza la idea de que el fútbol es una experiencia compartida que trasciende generaciones, culturas... y ahora también especies.

Lanzan colección de camisetas para mascotas rumbo al Mundial - Adidas

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