Negrete recuerda su gol ante Bulgaria en el Mundial de 1986

El mexicano Manuel Negrete revive su histórico gol en 1986, una obra maestra que trascendió el resultado y quedó como uno de los más bellos en la historia mundialista.

El recuerdo del gol de Manuel Negrete en el Mundial de 1986 sigue vivo como una de las imágenes más icónicas en la historia del fútbol. Cada vez que lo relata, el exmediocampista mexicano no solo revive la jugada, sino que la convierte en una narración casi teatral, llena de matices y pausas que atrapan al oyente. A casi cuatro décadas de aquel momento, su memoria permanece intacta, como si el tiempo no hubiera logrado borrar ni un solo detalle de aquella obra maestra.

"Me acuerdo desde que salió la pelota de nuestra área; me la dieron, hice un cambio de juego a la izquierda", cuenta Negrete con precisión. La jugada avanzó entre rebotes y pases rápidos, involucrando a compañeros como Hugo Sánchez y Javier Aguirre, hasta que el balón volvió a él en el momento justo. "Me la devolvieron alta y ahí fue donde hice la media tijera", explica, recordando el instante en el que su cuerpo se elevó para ejecutar una de las definiciones más elegantes que se hayan visto en una Copa del Mundo.

El recuerdo del gol de Manuel Negrete en el Mundial de 1986 sigue vivo como una de las imágenes más icónicas en la historia del fútbol - FIFA

Histórico gol de Manuel Negrete ante Bulgaria

El gol ocurrió el 15 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, durante el partido de octavos de final contra Bulgaria. En el minuto 34, Negrete abrió el marcador en un encuentro que terminaría 2-0 a favor de México. Más allá del resultado, lo que trascendió fue la belleza de la jugada, una acción que con el paso de los años ha sido reconocida incluso por la FIFA como uno de los mejores goles en la historia de los Mundiales.

El propio Negrete no duda en comparar esa anotación con otra joya de su carrera: "Fue mejor que el que le hice a Bulgaria, pero el Mundial es otra cosa. Aquel día en el Azteca me vio todo el mundo", afirma. También recuerda el contexto previo al partido, cuando Aguirre le advirtió que esa era su oportunidad para dar el salto a Europa. La respuesta fue inmediata y contundente: un gol que muchos han puesto al nivel del legendario tanto de Diego Maradona ante Inglaterra en ese mismo torneo.

Hoy, con 67 años, Manuel Negrete sigue siendo recordado no por estadísticas abrumadoras, sino por un instante de pura genialidad. "Estaba preparado para un momento como el que viví porque entrenaba mucho el tenis-balón", asegura, dejando claro que la inspiración también nace del trabajo constante. Su gol permanece como una obra de arte en movimiento, una historia que, como él mismo la cuenta, parece sacada de otro tiempo, cuando el fútbol se transformaba en leyenda alrededor de cada hazaña inolvidable.

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