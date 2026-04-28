Nueva York impulsará zonas de fans gratuitas en sus cinco distritos, con inversión pública y eventos abiertos, para que todos vivan el Mundial de forma accesible e inclusiva.

El alcalde de Zohran Mamdani presentó una iniciativa ambiciosa para garantizar que el Mundial se viva en Nueva York de la manera más accesible posible. En una rueda de prensa celebrada en Staten Island, el funcionario anunció la creación de zonas de aficionados gratuitas en los cinco distritos de la ciudad, con el objetivo de acercar la emoción del torneo a todos los neoyorquinos. La propuesta busca contrarrestar los elevados costos asociados al evento, promoviendo espacios públicos donde los ciudadanos puedan disfrutar de los partidos sin necesidad de adquirir entradas costosas.

El plan cuenta con el respaldo del estado, encabezado por la gobernadora Kathy Hochul, quien confirmó una inversión de 20 millones de dólares para el desarrollo de estas zonas. Según las autoridades, estos espacios serán algunos de los más grandes de Estados Unidos durante el torneo, con capacidades que oscilarán entre 5.000 y 10.000 personas. Entre los puntos destacados se encuentran el Rockefeller Center en Manhattan y las instalaciones del USTA Billie Jean King National Tennis Center en Queens, que servirán como sedes clave para las celebraciones futbolísticas.

Nueva York apuesta por un Mundial accesible con zonas de fans gratuitas - Agencia EFE

El plan de Nueva York para el Mundial 2026

Cada distrito tendrá una dinámica particular en cuanto a duración y actividades. Brooklyn se perfila como el epicentro continuo del evento, con una zona activa durante todo el Mundial en el Brooklyn Bridge Park, mientras que en el Bronx y Staten Island las celebraciones serán más breves. Esta distribución busca descentralizar el acceso al evento y fomentar la participación en toda la ciudad, permitiendo que diferentes comunidades vivan la experiencia del torneo sin necesidad de desplazamientos largos o gastos elevados.

No obstante, el contexto del evento también plantea desafíos. En materia de seguridad, Mamdani subrayó que será una prioridad, especialmente tras recientes episodios de violencia política en el país vinculados al expresidente Donald Trump.

Asimismo, el costo del transporte hacia el MetLife Stadium ha generado debate, con tarifas elevadas tanto en trenes como en servicios oficiales. A pesar de ello, las autoridades confían en que la combinación de espacios gratuitos, inversión pública y organización permitirá que el Mundial se convierta en una celebración inclusiva y memorable para millones de aficionados.

MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026 - MetLife Stadium

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