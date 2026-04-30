FIFA aumenta un 15% los ingresos para las selecciones

La FIFA eleva a 871 millones de dólares el reparto para el Mundial, un 15% más, impulsado por el crecimiento comercial y el nuevo formato de 48 selecciones.

La FIFA ha aprobado un incremento del 15% en la asignación económica destinada a las 48 federaciones que participarán en el próximo Mundial, una medida que refuerza el respaldo financiero al torneo más importante del fútbol internacional. La decisión fue tomada por el Consejo del organismo durante su reunión en Vancouver, y eleva la cifra total a distribuir hasta los 871 millones de dólares (744,5 millones de euros), en un contexto de crecimiento sostenido del negocio global del fútbol.

El aumento se justifica, según el ente rector, en el "éxito comercial" del torneo, que marcará un antes y un después en la historia de las Copas del Mundo. La edición que arrancará el 11 de junio será la primera con 48 selecciones y 104 partidos, y se disputará de manera conjunta en México, Canadá y Estados Unidos, ampliando el alcance deportivo y mediático del evento. Este nuevo formato también implica mayores exigencias logísticas y competitivas, lo que ha llevado a la FIFA a reforzar el apoyo económico.

Concejo de la FIFA en su más reciente reunión den Vancouver, Canadá - FIFA

Crecimiento económico de la FIFA

El desglose de los fondos refleja una mejora significativa en distintos rubros clave. La subvención de preparación para cada selección aumenta de 1,5 a 2,5 millones de dólares, mientras que el premio por clasificación se incrementa de 9 a 10 millones. Además, se contemplan contribuciones adicionales para cubrir los costes operativos de las delegaciones, así como una mayor asignación de entradas para los equipos, cuyo valor global supera los 16 millones de dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que esta decisión responde a la sólida situación financiera de la organización. Según explicó, el organismo vive el mejor momento económico de su historia, lo que permite reinvertir recursos de manera directa en las federaciones miembro. Este incremento, aseguró, es una muestra del compromiso de la FIFA por fortalecer el desarrollo del fútbol a nivel global y garantizar mejores condiciones para todas las selecciones participantes.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Agencia EFE

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