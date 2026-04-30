Países que jugaron Mundiales y hoy ya no existen

Selecciones históricas que disputaron Mundiales desaparecieron por guerras, disoluciones o cambios políticos, dejando un legado que conecta el fútbol con la transformación global.

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, varios países que hoy ya no existen dejaron su huella en el torneo, reflejando no solo el desarrollo del fútbol, sino también los profundos cambios políticos del siglo XX. Uno de los casos más emblemáticos es el de Yugoslavia, que participó en múltiples ediciones entre 1930 y 1990 y alcanzó las semifinales en el primer Mundial. Su desaparición no fue deportiva, sino consecuencia de una violenta desintegración a inicios de los años noventa, que dio origen a países como Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, entre otros, cada uno con su propia federación.

Otro caso destacado es el de Unión Soviética, cuya selección fue una potencia en Europa y campeona de la Eurocopa en 1960. En los Mundiales, su mejor actuación fue el cuarto lugar en 1966. La URSS dejó de existir en 1991 tras un proceso de reformas internas, crisis económica y presiones independentistas de sus repúblicas, lo que derivó en la creación de múltiples estados independientes como Rusia, Ucrania y otros países de Europa del Este y Asia Central.

Partido entre la Unión Soviética vs. Brasil - FIFA

Países que disputaron un Mundial y ya no existen

También figura Checoslovaquia, que alcanzó dos finales mundialistas (1934 y 1962), consolidándose como una selección competitiva en la élite del fútbol. Este país se disolvió de manera pacífica en 1993 en un proceso conocido como el "Divorcio de Terciopelo", dando paso a la República Checa y Eslovaquia. Ambas naciones heredaron la tradición futbolística, aunque ahora compiten de forma independiente en torneos internacionales.

En África, el caso de Zaire es especialmente recordado por su participación en el Mundial de 1974, siendo el primer país del África subsahariana en clasificar. Sin embargo, su paso por el torneo estuvo marcado por derrotas contundentes. El país cambió su nombre en 1997 a República Democrática del Congo tras la caída del régimen de Mobutu Sese Seko, en medio de conflictos internos y transformaciones políticas significativas.

Finalmente, Alemania Oriental también formó parte de la historia mundialista con su participación en 1974, donde incluso derrotó a Alemania Federal en la fase de grupos. Este estado dejó de existir en 1990 tras la reunificación alemana, un proceso histórico que marcó el fin de la división política entre el este y el oeste durante la Guerra Fría. Así, la historia de estos equipos demuestra cómo el fútbol no es ajeno a los cambios del mundo, siendo testigo directo de transformaciones geopolíticas que redefinen identidades nacionales y deportivas.

Alemania levantando el trofeo creado por Silvio Gazzaniga - FIFA

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