Guatemala envía su contingente número 25 a RD del Congo

El Ejército de Guatemala envió un nuevo contingente de soldados hacia la República Democrática del Congo durante la madrugada de este domingo 1 de febrero de 2026. Los integrantes de esta misión de paz fueron despedidos en una ceremonia que se desarrolló durante la madrugada en las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
El contingente número 25 será desplegado en la República Democrática del Congo, para cumplir la misión de estabilización de la paz en ese país, informaron las fuerzas armadas.
El acto estuvo presidido por el señor General de División José Giovani Martínez Milián, Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Por medio de sus canales oficiales, el departamento de comunicación de las fuerzas militares precisó que los guatemaltecos trabajarán en el lugar por un periodo de 12 meses.
Durante el acto protocolario, autoridades castrenses hicieron entrega de la Bandera Nacional al comandante del referido contingente de Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala.
Retorno del contingente número 24
El pasado sábado también arribaron al país otros integrantes del contingente número 24 del Ejército de Guatemala, después de cumplir con el periodo de su misión en la República Democrática del Congo.
Las fuerzas armadas comunicaron en sus medios oficiales que ellos culminaron exitosamente su misión al encontrarse desplegados en la República Democrática del Congo, representando con honor, disciplina y profesionalismo a Guatemala.
Al acto de recepción acudieron familiares y amigos de los militares que retornaron al país después del trabajo realizado en el extranjero.
El Ejército de Guatemala compartió imágenes de la emotiva recepción del contingente número 24, así como de la despedida del contingente número 25; durante el acto, los militares entonaron su lema kaibil.
Si avanzo, sígueme; si me detengo, aprémiame; si retrocedo, mátame", entonaron los soldados en un coro que se hizo sentir en la pista de la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Con imágenes compartidas por el Ejército de Guatemala.