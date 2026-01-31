 Expresan duelo por empleada municipal Eleonora Macz Ico
Expresan duelo por empleada municipal Eleonora Macz Ico

La trabajadora municipal apareció fallecida en su vivienda; cada vez aumentan las voces que piden una investigación por su deceso.

La Municipalidad de Cobán, Alta Verapaz, manifestó su pésame por el deceso de su trabajadora Eleonora Macz Ico, quien, según medios locales, apareció fallecida en el interior de su residencia. La citada corporación edil publicó un comunicado en nombre de sus trabajadores para asegurar que lamentan lo ocurrido.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia, elevando una oración por su eterno descanso y que Dios les conceda fortaleza en este momento de dolor", publicó la citada comuna.

Algunos relatos afirman que la joven fue encontrada sin vida por compañeros de trabajo el pasado viernes, luego de que no se presentara a sus labores como comúnmente ocurría. Los trabajadores confirmaron el hallazgo y lamentaron la muerte de la joven de 23 años.

Mario Guzmán, pareja sentimental de Eleonora, confirmó la relación romántica que mantenían y que fue él quien tuvo la iniciativa de buscarla, porque ese día no habían entablado comunicación. Asimismo, Guzmán indicó que ella siempre le comunicaba cuando llegaba al trabajo, pero ese día no lo llamó, ni le respondió llamadas.

Ante varios señalamientos, como principal sospechoso, el novio de Eleonora aseguró que él no tuvo nada que ver con lo acontecido y que las autoridades no lo consideran en el caso. "Tuvieron acceso al teléfono celular de ella, constataron ciertas cosas de ella, entonces a mí no me relacionan, pero ese es el procedimiento que está siguiendo el Ministerio Público", agregó.

Accidentes viales dejan un fallecido y dos heridos este sábado

Cuerpos de socorro reportaron que un motorista falleció en la colonia Miraflores, zona 11 capitalina.

Relato del hallazgo de Eleonora

Guzmán narró que tenían como costumbre mantener comunicación y ella siempre le avisaba cuando iba para el trabajo y cuando ya estaba ahí; sin embargo, "el día de hoy no lo hizo, la empecé a llamar y a llamar y no me contestaba, entonces pregunté si ella había llegado a trabajar y me dijeron que no".

"Le pregunté a tres personas, si ella había llegado a trabajar, y las tres me dijeron que no", relató.

Agregó que le pidió a una amiga de ella para pedirle que le acompañara al apartamento donde vivía para ver lo que pasó y por qué no llegó.

Guzmán añadió que existe una tercera persona, que había amenazado de muerte a Eleonora, pero que en medio de la confusión lo culpó a él como responsable. Por ello, anunció que interpondrá una denuncia en contra de esa persona.

Piden justicia por Eleonora

Mientras tanto, varios vecinos expresaron luto y exigieron que se esclarezca la muerte de Eleonora Macz Ico. Asimismo, integrantes de Cocodes pidieron que sea Guzmán quien pague los costos económicos por el funeral de la trabajadora municipal.

