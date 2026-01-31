Accidentes viales dejan un muerto y dos heridos este sábado

Diferentes cuerpos de socorro reportaron que al menos cuatro accidentes de tránsito ocurrieron durante la madrugada y mañana de este sábado (31/01/2026) en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala. El primer percance a destacar ocurrió en la 7a. calle y 23 avenida de la zona 11 capitalina, en el sector conocido como, Paseo Miraflores.
En ese lugar, técnicos en urgencias médicas de Bomberos Municipales localizaron a un hombre de unos 35 años sin signos vitales, a causa de politraumatismo. Según vecinos del área, la víctima iba a bordo de una motocicleta cuando se accidentó; los rescatistas confirmaron que la Policía Nacional Civil (PNC) resguardó el escenario del accidente, a la espera de las primeras investigaciones.
Mientras tanto, Bomberos Voluntarios atendieron el segundo accidente de la jornada en la avenida Hincapié; en ese lugar, un autobús y un carro tipo sedán colisionaron dejando dos personas heridas y daños materiales sobre la ruta afectada.
Los rescatistas precisaron que el percance tuvo lugar en el kilómetro 10 de la citada vía, con dirección hacia la aldea Boca Del Monte. En el lugar quedaron los vehículos con daños materiales, mientras que los lesionados fueron llevados a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Accidentes en Escuintla y Mixco
El mismo cuerpo de rescate informó que un tráiler volcó sobre el kilómetro 45.5 de la ruta antigua entre Palín y Escuintla. Paramédicos narraron que el piloto del transporte sufrió únicamente alteración del sistema nervioso.
Brigadas de Provial acudieron al sector para apoyar en las tareas de regulación vehicular por el vuelco de tráiler. "Se alterna el paso de vehículos", reportaron las autoridades para ilustrar la situación del tránsito.
En Mixco, un vehículo se empotró en contra de un poste de la colonia Las Charcas. "Se encuentra habilitado el carril derecho con dirección a la zona 11 de Guatemala", describieron los encargados del tránsito.