Mundial 2026: las estrellas que no llegarán a la gran cita

Las lesiones de última hora han dejado fuera a varias figuras internacionales, obligando a las selecciones a ajustar sus planes de cara a un Mundial que llega condicionado.

A escasos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como uno de sus escenarios principales a Ciudad de México, varias selecciones nacionales enfrentan un panorama complejo debido a la ausencia de figuras importantes. Las lesiones, en su mayoría de gravedad, han condicionado las convocatorias y obligado a los cuerpos técnicos a replantear sus esquemas a última hora. En un torneo donde cada detalle cuenta, estas bajas representan un golpe significativo tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

Entre los nombres más destacados que no estarán en la cita mundialista figuran los brasileños Rodrygo y Éder Militão, ambos del Real Madrid. El primero sufrió una grave lesión de ligamentos en la rodilla derecha, mientras que el defensor central recayó de un problema muscular que derivó en cirugía. Estas ausencias debilitan considerablemente a la selección brasileña, que aspiraba a llegar con su plantel completo a la competencia.

Eder Militao, varios meses lesionado - Agencia EFE

Otras bajas de peso para el Mundial 2026

Argentina también lamenta pérdidas sensibles como la del defensor Juan Foyth, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles, y la del delantero Joaquín Panichelli, afectado por una lesión de ligamento cruzado. Ambos casos obligan al cuerpo técnico albiceleste a buscar alternativas en posiciones clave, en un equipo que buscaba revalidar su protagonismo internacional.

En Europa, las selecciones también se ven golpeadas. Inglaterra no contará con Jack Grealish, quien sufrió una fractura de estrés en el pie, mientras que Alemania pierde a Serge Gnabry por una lesión muscular en el aductor. Francia, por su parte, no podrá disponer del atacante Hugo Ekitike, quien estará varios meses fuera tras una operación en el tendón de Aquiles. Estas ausencias afectan la profundidad y variantes ofensivas de selecciones candidatas.

Otros casos relevantes incluyen al arquero mexicano Luis Malagón, quien no podrá representar a su país tras una lesión en el tendón de Aquiles, así como al japonés Takumi Minamino y al ghanés Mohammed Salisu, ambos afectados por roturas de ligamento cruzado. A ellos se suma el joven español Samu Omorodion, cuya progresión se ve interrumpida por una lesión de larga duración.

Los que esperan llegar a tiempo

Mientras tanto, algunas selecciones mantienen la esperanza de recuperar a tiempo a jugadores clave. El argentino Cristian Romero, el brasileño Estevão y el español Lamine Yamal trabajan contrarreloj para llegar en condiciones competitivas. Situaciones similares viven Giorgian de Arrascaeta y Mikel Merino, cuyos procesos de recuperación generan cauteloso optimismo.

Así, el Mundial 2026 se perfila como una competencia marcada no solo por el talento presente, sino también por las ausencias que podrían haber cambiado el rumbo del torneo. Las lesiones, inevitables en el fútbol de alta exigencia, vuelven a recordar la fragilidad física de los jugadores y el impacto que pueden tener en la historia de una Copa del Mundo.

Giorgian de Arrascaeta, seleccionado de Uruguay - @Uruguay

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