Carlos Ruiz se pronuncia tras publicación de FIFA

El exseleccionado nacional emitió comentario sobre estar en un top tan prestigioso junto a Cristiano y Messi.

Recientemente, la FIFA hizo una publicación dedicada al portugués Cristiano Ronaldo, donde resaltó la cantidad de goles que el luso ha hecho en las clasificaciones mundialistas de la FIFA, un total de 41, y el ente regidor del futbol destacó: "Ningún jugador ha marcado más goles de clasificación que los 41 de Cristiano Ronaldo".

Pero lo interesante de este top, es que por muchos años el guatemalteco Carlos Ruiz poseyó el récord, hasta la eliminatoria hacia el 2026, donde Cristiano Ronaldo lo desbancó.

Para los guatemaltecos, hay un orgullo ver a uno de los suyos dentro del listado donde aparecen grandes jugadores de la talla de Messi, Ronaldo o incluso Robert Lewandowski.

Mensaje de Carlos Ruiz

Este domingo 3 de mayo, a través de su cuenta de X, Carlos el "Pescado" Ruiz se refirió a la publicación hecha por la FIFA.

"Estar mencionado junto a los grandes en la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA no es algo que tome a la ligera. Compartir esta lista con leyendas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski y Ali Daei es verdaderamente especial", expresó el goleador histórico de la Selección Nacional de Guatemala.

"Esto es más grande que los números... esto es por Guatemala", sentenció Carlos Ruiz.

El día que Cristiano superó a Ruiz

El pasado 14 de octubre de 2025, Cristiano le quitó el trono a Carlos Ruiz como máximo goleador de eliminatorias mundialistas.

Nueve años, un mes y ocho días tuvieron que pasar para que el portugués Cristiano Ronaldo lograra quitarle el récord de máximo goleador en eliminatorias mundialistas al exfutbolista guatemalteco Carlos Ruiz.

"CR7" lo logró el martes 14 de octubre de 2025 tras anotar un gol ante Hungría durante la jornada 8 de la clasificatoria mundialista de la UEFA, cuarta para el elenco luso.

En el estadio José Alvalade de Lisboa, Portugal de Roberto Martínez recibió a Hungría de Marco Rossi, y fue ahí donde Cristiano Ronaldo marcó de nuevo un hito en la historia del futbol mundial.

Cristiano Ronaldo anotó a los 22 minutos del partido para el 1-1 (parcial), y con ese gol llegó a los 40 tantos en las eliminatorias mundialistas, superando los 39 goles del ya exfutbolista Carlos Ruiz. De esta forma, el "Comandante" pasa al primer lugar de la tabla histórica de los máximos artilleros de las eliminatorias mundialistas de FIFA.

Cristiano le quita el trono a Carlos Ruiz como máximo goleador de eliminatorias Más de nueve años pasaron para que la cima de los máximos goleadores de eliminatorias mundialistas sufriera un cambio.

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