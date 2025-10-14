Eliminatorias: Cristiano supera récord de Carlos Ruiz

Nueve años, un mes y ocho días tuvieron que pasar para que el portugués Cristiano Ronaldo lograra quitarle el récord de máximo goleador en eliminatorias mundialistas al exfutbolista guatemalteco Carlos Ruiz. "CR7" lo logró este martes 14 de octubre de 2025 tras anotar un gol ante Hungría durante la jornada 8 de la clasificatoria mundialista de la UEFA, cuarta para el elenco luso.
En el estadio José Alvalade de Lisboa, Portugal de Roberto Martínez recibió a Hungría de Marco Rossi, y fue ahí donde Cristiano Ronaldo marcó de nuevo un hito en la historia del futbol mundial.
Cristiano Ronaldo anotó a los 22 minutos del partido para el 1-1 (parcial), y con ese gol llegó a los 40 tantos en las eliminatorias mundialistas, superando los 39 goles del ya exfutbolista Carlos Ruiz. De esta forma, el "Comandante" pasa al primer lugar de la tabla histórica de los máximos artilleros de las eliminatorias mundialistas de FIFA.
- Cristiano Ronaldo (Portugal): 40 goles en 51 apariciones
- Carlos Ruiz (Guatemala): 39 goles en 47 apariciones / retirado
- Lionel Messi (Argentina): 36 goles en 72 apariciones
- Ali Daei (Irán): 35 goles en 51 apariciones / retirado
- Robert Lewandowski (Polonia): 32 goles en 41 partidos
Nueve años con el récord
Carlos Ruiz pasó al frente de la tabla de máximos goleadores de las eliminatorias un 6 de septiembre de 2016 durante el camino a la Copa del Mundo de la FIFA Rusia 2018.
En aquella oportunidad, la Selección de Guatemala recibió en el estadio Nacional a San Vicente y las Granadinas para una victoria de 9-3, donde el "Pescado" logró anotar cinco goles, colocándose al frente de la tabla de goleadores de las eliminatorias.
Lamentablemente para el combinado patrio, aquella victoria fue insuficiente para acceder a la fase final del camino a Rusia 2018 y quedaron eliminados en cuarta ronda. Ese partido también significó el adiós de Carlos Ruiz en Selección Nacional.
Cristiano Ronaldo / Portugal: 40 goles en 51 partidos
- 7 goles en 12 partidos en la fase de clasificación de 2006
- 0 goles en 7 partidos en la fase de clasificación de 2010
- 8 goles en 10 partidos en la fase de clasificación de 2014
- 15 goles en 9 partidos en la fase de clasificación de 2018
- 6 goles en 9 partidos en la fase de clasificación de 2022
- 4 goles en 4 partidos en la fase de clasificación de 2026
Carlos Ruiz / Guatemala: 39 goles en 47 partidos
- 8 goles en 9 partidos en la fase de clasificación de 2002
- 10 goles en 14 partidos en la fase de clasificación de 2006
- 6 goles en 7 partidos en la fase de clasificación de 2010
- 6 goles en 7 partidos en la fase de clasificación de 2014
- 9 goles en 10 partidos en la fase de clasificación de 2018.