 Cristiano Ronaldo iguala el récord de goles en Eliminatorias
Cristiano Ronaldo iguala el récord de goles en Eliminatorias de Carlos Ruiz

Cristiano Ronaldo alcanzó los 39 goles en Eliminatorias y empató a Carlos 'El Pescado' Ruiz como máximo goleador histórico. En octubre podría romper el récord en solitario.

Cristiano Ronaldo iguala el récord de goles de Carlos Ruiz - Archivo
Cristiano Ronaldo iguala el récord de goles de Carlos Ruiz / FOTO: Archivo

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en el fútbol mundial al igualar un registro que parecía intocable. Con su gol frente a Hungría en Budapest, el astro portugués alcanzó los 39 tantos en Eliminatorias para la Copa del Mundo, marca que durante nueve años había pertenecido en solitario al guatemalteco Carlos "El Pescado" Ruiz. De esta manera, ambos comparten ahora el honor de ser los máximos goleadores en la historia de las clasificatorias mundialistas.

El récord de Ruiz, conseguido el 6 de septiembre de 2016, se había mantenido vigente tras su memorable actuación en la victoria de Guatemala 9-3 ante San Vicente y las Granadinas, encuentro en el que el delantero chapín firmó cinco goles y superó al histórico iraní Ali Daei. Desde entonces, ningún jugador había logrado acercarse a la cifra del guatemalteco, hasta que Cristiano, con su vigencia y capacidad goleadora, terminó por alcanzarlo.

Cristiano buscará ser el líder solitario de goles en Eliminatorias

La tabla de artilleros de Eliminatorias refleja el impacto de estos gigantes del gol: Carlos Ruiz con 39, Cristiano Ronaldo también con 39 y Lionel Messi con 36, muy cerca de darles alcance. Que un jugador de una potencia mundial como Portugal esté a la par de un futbolista guatemalteco es una muestra del legado que dejó Ruiz y del valor de su carrera con la selección nacional.

Cristiano, sin embargo, tiene la posibilidad inmediata de quedarse con el récord absoluto. Portugal disputará dos compromisos en octubre, ambos en casa, primero ante Irlanda y luego nuevamente frente a Hungría. Allí, el capitán luso buscará romper la igualdad y consolidarse como el máximo anotador en la historia de las Eliminatorias, aunque para Guatemala y su afición, Carlos Ruiz ya ocupa un lugar eterno en los libros del fútbol mundial.

