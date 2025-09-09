FIFA destaca el récord de Carlos Ruiz en Eliminatorias

La FIFA ha puesto los reflectores sobre un nombre que resuena con fuerza en la historia de las eliminatorias mundialistas: Carlos Ruiz, el icónico delantero guatemalteco. Con un impresionante registro de 39 goles en tan solo 47 partidos, Ruiz se convirtió en el máximo goleador histórico en esta etapa clasificatoria, un logro alcanzado el 6 de septiembre de 2016 durante un encuentro contra San Vicente y las Granadinas. A pesar de que Guatemala nunca ha logrado clasificarse a un Mundial, su habilidad para marcar goles en cinco ciclos de clasificación (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) lo posiciona como un referente único en la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).
Ruiz, apodado "El Pescadito", dejó una huella imborrable gracias a su versatilidad y olfato goleador, cualidades que también brillaron en su exitosa carrera en la Major League Soccer (MLS), donde anotó 88 goles en temporada regular. Su marca de 0.83 goles por partido en eliminatorias supera los promedios de leyendas como Cristiano Ronaldo (0.79) y Lionel Messi (0.50), lo que subraya la eficiencia con la que convertía oportunidades en la cancha. Aunque su trayectoria internacional no incluyó la gloria de un Mundial, su contribución al fútbol guatemalteco y su impacto en CONCACAF lo convierten en un símbolo de perseverancia. La FIFA reconoce este logro como un testimonio de cómo los jugadores de naciones emergentes pueden dejar un legado perdurable.
El récord de Carlos Ruiz corre peligro
En el panorama actual, el récord de Ruiz enfrenta el desafío de ser superado por figuras como Ronaldo, quien con 38 goles en 48 partidos está a solo un tanto de igualarlo, y Messi, con 36 goles en 72 encuentros. Sin embargo, el contexto de las eliminatorias de CONCACAF, a menudo menos mediático que las de UEFA o CONMEBOL, añade un valor especial al desempeño de Ruiz.
Recientemente, el 8 de septiembre de 2025, José Mourinho comentó que las eliminatorias sudamericanas son más exigentes que las europeas, un punto que resalta las diferencias en la dificultad enfrentada por estos jugadores. Aun así, el récord de Ruiz sigue siendo un faro para las nuevas generaciones de futbolistas centroamericanos.
En la actualidad, el récord de Carlos Ruiz podría ser superado este martes 9 de septiembre, Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentará a Hungría en las Eliminatorias de UEFA, un gol de CR7 serviría para empatar el récord del 'Fish' con dos goles tendríamos nuevo máximo goleador en Eliminatorias.