 Tenso momento de pareja en moto en la RN-14
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Video capta tenso momento de pareja en moto en la RN-14 que termina en incidente

Piloto de tráiler capta el momento en que una pareja en moto sufre un incidente en la RN-14.

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Mujer se lanza de motocicleta en plena RN-14., Captura de pantalla video de X.
Mujer se lanza de motocicleta en plena RN-14. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha generado preocupación e indignación al mostrar el instante en que una mujer se lanza de una motocicleta en movimiento sobre la Ruta Nacional 14, en Sacatepéquez.

Las imágenes fueron captadas por el piloto de un tráiler que transitaba por el lugar, quien documentó la secuencia del incidente. Según el testigo, la mujer viajaba como acompañante del motorista y, aparentemente, ambos sostenían una discusión mientras se desplazaban.

En el video se observa cómo la pareja intercambia agresiones físicas y verbales durante el trayecto. La mujer intenta lanzarse en varias ocasiones, en medio de la tensión que se desarrolla sobre la vía.

Tras más de un minuto de grabación, ocurre el momento más crítico: la mujer finalmente se arroja de la motocicleta en movimiento y queda tendida boca abajo sobre la cinta asfáltica. El motorista detiene su marcha  y únicamente observa la escena, mientras la grabación se interrumpe.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la mujer, así como las causas exactas que provocaron el incidente.

Otro caso de violencia también se vuelve viral

En un hecho separado, ocurrido en Guastatoya, El Progreso, que también ha generado rechazo en redes sociales, una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre empuja, sin aparente provocación, a una mujer de la tercera edad que se encontraba de pie en una banqueta.

En las imágenes se observa cómo la víctima pierde el equilibrio y cae hacia la calle, mientras el agresor continúa su camino sin detenerse. Instantes después, otro hombre aparece en la escena y auxilia a la mujer, ayudándola a ponerse de pie.

Lo ocurrido en ambos casos expone la violencia contra la mujer y la necesidad de que estos hechos no queden impunes.

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