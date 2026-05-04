Daños por lluvias y vientos en inmuebles y carreteras

Las lluvias y fuertes vientos que se presentaron en diferentes regiones del país en las últimas horas generaron una serie e incidentes, incluidos daños en techos y viviendas e inundaciones que alcanzaron diferentes inmuebles y obstaculizaron el paso en carreteras principales.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que en el caserío Timax, San Luis, Petén, se generaron daños en una iglesia ubicada en el lugar, donde gran parte del techo quedó destruido.
"El personal a cargo realizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y equipos municipales y del Ejército realizaron trabajos de limpieza", detalló la institución.
Asimismo, se informó que las lluvias registradas en Paraje 3 Coronas, Totonicapán, causaron la inundación en el área. Personal municipal y de los Bomberos Municipales Departamentales realizaron trabajos de limpieza en el lugar.
Mientras tanto, las fuertes lluvias generaron la caída de un poste de tendido eléctrico en el ingreso al bulevar Acatán, zona 16 de la ciudad capital. La Conred detalló que el personal municipal coordinó acciones de respuesta en el lugar.
Hospital de Totonicapán activa protocolos por inundación
El Hospital Departamental de Totonicapán activó sus protocolos de emergencia para restablecer el acceso al centro asistencial, luego de que las intensas lluvias provocaran la inundación del puente de ingreso.
El incidente, registrado en las últimas horas, generó dificultades temporales para el paso de pacientes, visitantes y personal médico. Ante esta situación, el equipo del hospital actuó de forma inmediata y coordinada, ejecutando labores de limpieza y habilitación con el objetivo de garantizar condiciones seguras.
Autoridades del centro asistencial informaron que, a pesar de la emergencia, los servicios médicos no fueron suspendidos. La atención a la población se ha mantenido de manera continua, priorizando los casos urgentes y asegurando la cobertura de los servicios esenciales.
En las labores de respuesta han participado exclusivamente trabajadores del hospital y elementos de los Bomberos Municipales Departamentales, quienes han trabajado de forma conjunta para restablecer el acceso.
El hospital reiteró su compromiso de continuar brindando atención oportuna a la población, mientras se concluyen las acciones necesarias para normalizar completamente el ingreso al recinto.