Cristiano está a un paso de romper el récord del 'Pescadito'

Carlos Humberto Ruiz, conocido como "El Pescadito", ha mantenido desde el 6 de septiembre de 2016 un impresionante récord como el máximo goleador en la historia de las Eliminatorias Mundialistas, con un total de 39 anotaciones. Este hito fue establecido en su último partido oficial con la Selección de Guatemala, durante una contundente victoria por 9-3 frente a San Vicente y las Granadinas, en el camino hacia el Mundial de Rusia 2018. A lo largo de su carrera, Ruiz participó en cinco procesos clasificatorios (Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), acumulando 68 goles en 133 encuentros con la Bicolor, 39 de ellos en eliminatorias. Su legado ha resistido el paso del tiempo, superando a figuras como Ali Daei, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero este último está cada vez más cerca de arrebatarle la marca.
Justo este sábado 6 de septiembre de 2025, en el partido entre Armenia y Portugal (0-5), Cristiano Ronaldo anotó un doblete que lo llevó a 38 goles en Eliminatorias Mundialistas, quedando a solo un tanto de igualar el récord de Ruiz. El astro portugués, quien ya es el máximo goleador histórico a nivel de selecciones con más de 130 anotaciones, ha demostrado una constancia implacable en las clasificatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. Este desempeño pone en peligro la histórica marca del guatemalteco, que ha sido un símbolo de orgullo para el fútbol centroamericano. La cercanía de Ronaldo al récord ha generado expectación mundial, ya que su capacidad goleadora sigue siendo sobresaliente, incluso a sus 40 años.
El récord de Carlos Ruiz está en peligro
El próximo partido de Portugal, programado contra Hungría el 9 de septiembre de 2025, será una oportunidad clave para que Ronaldo intente igualar o superar la marca de Carlos Ruiz. Este encuentro, correspondiente a las eliminatorias de la UEFA, podría ser decisivo, ya que un solo gol le bastaría al capitán portugués para alcanzar los 39 tantos, y dos lo convertirían en el líder absoluto. La presión está sobre Ronaldo, quien ha expresado su deseo de seguir rompiendo récords, mientras que en Guatemala, los aficionados observan con una mezcla de nostalgia y admiración cómo el legado de "El Pescadito" enfrenta su mayor desafío.
El récord de Carlos Ruiz no solo representa un logro individual, sino también un hito para el fútbol guatemalteco, que nunca ha clasificado a un Mundial. Aunque la posibilidad de que Ronaldo supere esta marca es alta, la hazaña de Ruiz permanece como un testimonio de su talento y dedicación. Mientras el mundo del fútbol espera el desenlace, el nombre de "El Pescadito" sigue resonando, recordándonos que los grandes logros trascienden fronteras, incluso en un país donde el fútbol lucha por brillar en el escenario global.