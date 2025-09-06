 Cristiano está a un paso de romper el récord del 'Pescadito'
Deportes

Cristiano Ronaldo está a un paso de romper el récord del 'Pescadito' Ruiz

Cristiano Ronaldo, con 38 goles tras su doblete ante Armenia, está a un gol de igualar los 39 tantos de Carlos Ruiz en Eliminatorias. El próximo martes, ante Hungría, CR7 podría romper el récord del "Pescado".

Compartir:
Cristiano Ronaldo está a un paso de romper el récord del 'Pescadito' Ruiz - RR.SS.
Cristiano Ronaldo está a un paso de romper el récord del 'Pescadito' Ruiz / FOTO: RR. SS.

Carlos Humberto Ruiz, conocido como "El Pescadito", ha mantenido desde el 6 de septiembre de 2016 un impresionante récord como el máximo goleador en la historia de las Eliminatorias Mundialistas, con un total de 39 anotaciones. Este hito fue establecido en su último partido oficial con la Selección de Guatemala, durante una contundente victoria por 9-3 frente a San Vicente y las Granadinas, en el camino hacia el Mundial de Rusia 2018. A lo largo de su carrera, Ruiz participó en cinco procesos clasificatorios (Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), acumulando 68 goles en 133 encuentros con la Bicolor, 39 de ellos en eliminatorias. Su legado ha resistido el paso del tiempo, superando a figuras como Ali Daei, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero este último está cada vez más cerca de arrebatarle la marca.

Justo este sábado 6 de septiembre de 2025, en el partido entre Armenia y Portugal (0-5), Cristiano Ronaldo anotó un doblete que lo llevó a 38 goles en Eliminatorias Mundialistas, quedando a solo un tanto de igualar el récord de Ruiz. El astro portugués, quien ya es el máximo goleador histórico a nivel de selecciones con más de 130 anotaciones, ha demostrado una constancia implacable en las clasificatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. Este desempeño pone en peligro la histórica marca del guatemalteco, que ha sido un símbolo de orgullo para el fútbol centroamericano. La cercanía de Ronaldo al récord ha generado expectación mundial, ya que su capacidad goleadora sigue siendo sobresaliente, incluso a sus 40 años.

El récord de Carlos Ruiz está en peligro

El próximo partido de Portugal, programado contra Hungría el 9 de septiembre de 2025, será una oportunidad clave para que Ronaldo intente igualar o superar la marca de Carlos Ruiz. Este encuentro, correspondiente a las eliminatorias de la UEFA, podría ser decisivo, ya que un solo gol le bastaría al capitán portugués para alcanzar los 39 tantos, y dos lo convertirían en el líder absoluto. La presión está sobre Ronaldo, quien ha expresado su deseo de seguir rompiendo récords, mientras que en Guatemala, los aficionados observan con una mezcla de nostalgia y admiración cómo el legado de "El Pescadito" enfrenta su mayor desafío.

El récord de Carlos Ruiz no solo representa un logro individual, sino también un hito para el fútbol guatemalteco, que nunca ha clasificado a un Mundial. Aunque la posibilidad de que Ronaldo supere esta marca es alta, la hazaña de Ruiz permanece como un testimonio de su talento y dedicación. Mientras el mundo del fútbol espera el desenlace, el nombre de "El Pescadito" sigue resonando, recordándonos que los grandes logros trascienden fronteras, incluso en un país donde el fútbol lucha por brillar en el escenario global.

Foto embed
Carlos Ruiz es el máximo goleador de la Selección de Guatemala - Instagram de Carlos Ruiz

En Portada

Fin de semana lluvioso por efectos de onda del estet
Nacionales

Fin de semana lluvioso por efectos de onda del este

10:49 AM, Sep 06
El ataque de EE.UU. a la supuesta narcolancha venezolana eleva las tensiones en el Caribet
Internacionales

El ataque de EE.UU. a la supuesta narcolancha venezolana eleva las tensiones en el Caribe

09:33 AM, Sep 06
Esposos detenidos por presuntos vínculos con crimen en Mixcot
Nacionales

Esposos detenidos por presuntos vínculos con crimen en Mixco

09:37 AM, Sep 06
Fecha, hora y dónde seguir el Panamá vs. Guatemalat
Deportes

Fecha, hora y dónde seguir el Panamá vs. Guatemala

01:14 PM, Sep 06

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.JusticiaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos