Neymar pierde el control en entrenamiento del Santos

La figura de Neymar Jr. vuelve a ocupar titulares en Brasil, no precisamente por su talento dentro del campo, sino por una nueva controversia que ha encendido el debate en el entorno deportivo. En una temporada clave marcada por la cercanía de un Mundial, el exjugador del FC Barcelona y Paris Saint-Germain aspiraba a consolidar su regreso a la élite con Santos FC. Sin embargo, sus constantes lesiones y episodios extradeportivos han puesto en duda su capacidad para liderar tanto a su club como a la selección brasileña en un momento decisivo.
El incidente más reciente, según reportes del medio Globoesporte, tuvo lugar durante un entrenamiento del Santos. Allí, Neymar protagonizó un altercado con Robinho Jr., joven promesa del equipo e hijo del exfutbolista Robinho. Lo que comenzó como una jugada aparentemente inofensiva terminó escalando rápidamente cuando el veterano interpretó un regate del juvenil como una falta de respeto, lo que desencadenó una reacción desproporcionada.
¿Qué pasó con Neymar y Robinho Jr?
De acuerdo con las versiones difundidas, Neymar respondió con una entrada agresiva que provocó la caída del joven futbolista. La tensión no tardó en transformarse en una discusión acalorada que derivó en empujones e incluso, según algunos testigos, en una bofetada. El episodio resulta especialmente llamativo, dado que ambos mantenían una relación cercana, descrita por algunos como similar a la de mentor y protegido, lo que agrava la percepción pública del conflicto.
Aunque el club ha optado por el silencio institucional, la polémica no ha pasado desapercibida en el fútbol brasileño. Posteriormente, Neymar habría ofrecido disculpas y, según fuentes cercanas, la situación entre ambos jugadores se habría normalizado.
No obstante, este nuevo capítulo reaviva las dudas sobre la madurez y el liderazgo del delantero, justo en un momento en el que Brasil necesita referentes sólidos dentro y fuera del terreno de juego.