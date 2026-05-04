Suchitepéquez pega primero en las semifinales de la Primera

Las semifinales de ida de la Primera División del fútbol guatemalteco dejaron emociones intensas y escenarios abiertos de cara a los partidos de vuelta. La jornada comenzó el sábado con un duelo equilibrado entre Nueva Santa Rosa y Deportivo San Pedro, que terminó con empate 1-1. El resultado reflejó la paridad entre ambos equipos, que lucharon con intensidad pero sin lograr una ventaja definitiva en la serie.
La actividad continuó el domingo por la noche con un compromiso que marcó una diferencia más clara. En el Estadio Carlos Salazar Hijo, Suchitepéquez mostró contundencia y autoridad al imponerse 3-0 sobre Chichicasteco. Los ‘Venados’ dieron un paso firme hacia la final gracias a un doblete de Fabricio González y un tanto adicional de Andrés Lezcano, construyendo una ventaja que los coloca como amplios favoritos.
Mucho en juego en las semifinales de vuelta de la Primera División
De cara a los encuentros de vuelta, la atención se centra especialmente en la llave entre Deportivo San Pedro y Nueva Santa Rosa. Más allá del pase a la final, el ganador de esta serie obtendrá el ascenso directo a la Liga Nacional de Guatemala, lo que eleva la tensión y la importancia del partido. Ambos equipos deberán ajustar detalles y buscar la eficacia necesaria para quedarse con el objetivo principal.
En la otra serie, Suchitepéquez intentará confirmar su superioridad y sellar su clasificación a la final, lo que le otorgaría el derecho a disputar el 50% del ascenso. Sin embargo, Chichicasteco aún mantiene esperanzas y buscará una remontada histórica para mantenerse con vida. El desenlace promete ser vibrante, ya que está en juego no solo el acceso a la final, sino también la posibilidad de luchar por un lugar en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.