Estadios mundialistas que ya no existen

Uno de los ejemplos más simbólicos es el Estadio Pocitos, donde se marcó el primer gol en la historia de los Mundiales en 1930.

Un Mundial de fútbol no solo se recuerda por los goles, las grandes figuras o el equipo campeón; también permanece en la memoria colectiva gracias a los estadios que lo hicieron posible. Durante unas semanas, estos recintos se transforman en el centro del planeta, escenarios donde se escriben historias imborrables. Sin embargo, no todos han resistido el paso del tiempo. Algunos fueron demolidos para dar lugar a infraestructuras modernas, mientras que otros simplemente quedaron en el olvido, convertidos en recuerdos de otra época.

Uno de los casos más emblemáticos es el Estadio de los Pocitos, en Montevideo, sede del primer Mundial de 1930. Allí se anotó el primer gol en la historia de la Copa del Mundo, un hecho que lo convirtió en un lugar simbólico para el fútbol. No obstante, su existencia fue breve: en 1940 fue demolido para acompañar el crecimiento urbano de la ciudad. Algo similar ocurrió con el Stadio del Partito Nazionale Fascista, en Roma, protagonista del Mundial de 1934 e incluso sede de la final. Tras la Segunda Guerra Mundial, su carga histórica y política contribuyó a su desaparición definitiva.

Estadio Pocitos, sede del Mundial de 1930 - RR.SS.

Otros estadios mundialistas que fueron demolidos

En Europa, varios estadios históricos también cedieron su lugar al progreso. El antiguo Wembley, en Londres, con sus icónicas torres gemelas, fue escenario de la final de 1966 en la que Inglaterra conquistó su único título mundial. A pesar de su valor simbólico, cerró sus puertas en el año 2000 y fue demolido en 2003 para construir un recinto más moderno. En esa misma línea, otros escenarios como Råsunda, en Suecia, donde se disputó la final de 1958, o el Wankdorfstadion, en Suiza, desaparecieron para dar paso a instalaciones adaptadas a las exigencias contemporáneas del deporte.

En América y otras regiones, la historia se repite con matices distintos. El Vicente Calderón, en Madrid, sede del Mundial de 1982, fue demolido en 2017 tras décadas de historia, marcando el fin de una era para el Atlético de Madrid. En Brasil, el Estadio Sete de Setembro y el Estádio dos Eucaliptos, utilizados en 1950, también dejaron de existir con el paso de los años.

Incluso en Estados Unidos, sedes del Mundial de 1994 como el Pontiac Silverdome o el Foxboro Stadium fueron reemplazadas o abandonadas, reflejando la constante evolución de la infraestructura deportiva.

Estos estadios, hoy desaparecidos, siguen vivos en la memoria del fútbol. Aunque ya no se levanten físicamente, su legado perdura en las historias, las hazañas y las emociones que albergaron. Cada uno de ellos fue testigo de momentos irrepetibles, recordándonos que, en el fútbol, los escenarios también son protagonistas de una narrativa que trasciende generaciones.

Viejo estadio de Wembley, sede del Mundial de 1966 - RR.SS.

Etiquetas