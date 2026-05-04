Técnicos que dirigieron a sus hijos en un Mundial

En toda la historia de los Mundiales, solo se han registrado seis casos de padres dirigiendo a sus hijos. Los dos más recientes ocurrieron en Sudáfrica 2010.

En la historia del Mundial, pocas situaciones resultan tan singulares como aquellas en las que un padre ha tenido la responsabilidad de dirigir a su propio hijo en el máximo escenario del fútbol. Este cruce entre lo profesional y lo familiar no solo añade una carga emocional evidente, sino que también plantea desafíos únicos en cuanto a liderazgo, objetividad y presión mediática. A lo largo de los años, apenas seis casos han quedado registrados, lo que confirma lo excepcional de este fenómeno.

El primer antecedente se remonta al Mundial de Inglaterra 1966, cuando Ondino Viera dirigió a la selección de Uruguay con su hijo Milton Viera como parte del plantel. Décadas después, en Francia 1998, se produjo uno de los casos más emblemáticos: Cesare Maldini, seleccionador de Italia, convocó a su hijo Paolo Maldini, quien ya era una figura consolidada del fútbol mundial. A diferencia de otros ejemplos, en este caso la decisión fue respaldada por el rendimiento indiscutible del defensor, lo que ayudó a minimizar cuestionamientos.

Cesare y Paolo Maldini en el Mundial de 1998 - RR.SS.

Otros casos de padres entrenando a sus hijos en mundiales

En Alemania 2006 coincidieron dos historias similares. Por un lado, Zlatko Kranjčar dirigió a Croacia con su hijo Niko Kranjčar como una de las piezas ofensivas del equipo. Por otro, Ilija Petković incluyó a su hijo Dušan Petković en la lista de Serbia y Montenegro, una decisión que generó controversia y críticas en su país, especialmente por la percepción de favoritismo.

Finalmente, en Sudáfrica 2010 se dieron los dos casos más recientes. Vladimir Weiss lideró a Eslovaquia con su hijo homónimo en el campo, siendo parte de una histórica participación que incluyó la clasificación a octavos de final.

Ese mismo torneo, Bob Bradley dirigió a Estados Unidos con su hijo Michael Bradley como uno de los pilares del mediocampo, destacando por su despliegue físico y compromiso táctico.

ladimir Weiss lideró a Eslovaquia con su hijo homónimo en el campo, siendo parte de una histórica participación que incluyó la clasificación a octavos de final - FIFA

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