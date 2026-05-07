Giuseppe Meazza y el momento incómodo en Francia 1938

El futbolista italiano Giuseppe Meazza vivió un momento incómodo durante la Copa Francia 1938.

En Marsella, Francia, ante 35 mil espectadores, el futbolista italiano Giuseppe Meazza tomó cara y, cuando estaba muy cerca del balón, se le rompió el elástico de los pantalones. Meazza dudó un instante entre recular o hacer el ridículo en calzoncillos a la vista del mundo. Pero la genialidad del jugador, de a la sazón 28 años, quedó patente en el momento justo: "He tirado el penalti agarrándome el pantalón con una mano".

Logró superar el trago porque se sujetó los pantalones con la mano derecha, disparó de esta guisa y acertó el tiro. Sin embargo, las crónicas de la época cuentan que sus compañeros le vieron los calzoncillos cuando se le cayeron los pantalones. Como no hay pruebas que respalden estas versiones, la veracidad de este episodio forma parte de la leyenda y del imaginario colectivo.

La única verdad es que a Giuseppe Meazza se le bajaban a menudo los pantalones, como cantaba Gilberto Mazzi en 1939 en "La donzalletta", una curiosa e irónica versión deportiva de El sábado de la aldea de Giacomo Leopardi.

"La damisela regresa al pueblo leyendo la Gazzetta dello Sport y, como todas las muchachas, está loca por Meazza, que mete goles a ritmo de foxtrot".

Italia conquista el Mundial 1938 antes de la Segunda Guerra Mundial Tras el título de los italiano, el futbol mundial tuvo una pausa y se reactivó hasta en 1950.

La semifinal

Esta historia ocurrió el 16 de junio de 1938 cuando en Marsella, Francia, se disputó una de las semifinales de la Copa entre Brasil e Italia.

Gino Colaussi (51') adelantó a los italianos, y, Giuseppe Meazza (60', penalti) daba el 2-0 parcial. Brasil, a través de Romeu Pellicciari (87'), descontaba para un marcador final de 2-1.

En la final, Italia se impuso a Hungría. Meazza regresó a Milán convertido en campeón del mundo. A su llegada a la estación central, lo esperaban 20 mil personas. Después explicaría que, en aquel momento, se dio cuenta de que se había hecho famoso porque se le cayó la pantaloneta en el penalti ante Brasil.

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*Información de FIFA.

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